Не своим голосом: стало известно, чьим голосом говорит Остап Бендер. И это не Арчил Гомиашвили

Арчил Гомиашвили остался недоволен тем, как его озвучили в фильме "12 стульев"

В фильме "12 стульев" (1971) Леонида Гайдая Остапа Бендера сыграл Арчил Гомиашвили. А озвучил главного героя актёр Юрий Саранцев.

Фото: YouTube канал Киноконцерн "Мосфильм" by Скриншот видео YouTube канала Киноконцерн "Мосфильм" is licensed under public domain

Дело в том, что из-за болезни Арчил Гомиашвили не смог прийти на озвучивание фильма. Но когда он услышал, как Юрий Саранцев озвучил Остапа Бендера, то остался недоволен.

Однажды при встрече Арчил Гомиашвили сказал Леониду Гайдаю, что не одобряет режиссёрский замысел и ни за что не снялся бы в этом фильме, если бы знал, что всё так получится с озвучкой.

Леонид Гайдай ответил, что, если бы он знал, что Гомиашвили раздует конфликт по этому поводу, то никогда не пригласил бы его на главную роль. После этого они долго не общались.