Не своим голосом: стало известно, чьим голосом говорит Остап Бендер. И это не Арчил Гомиашвили

В фильме "12 стульев" (1971) Леонида Гайдая Остапа Бендера сыграл Арчил Гомиашвили. А озвучил главного героя актёр Юрий Саранцев.

Фото: YouTube канал Киноконцерн "Мосфильм" by Скриншот видео YouTube канала Киноконцерн "Мосфильм" is licensed under public domain