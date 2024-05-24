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Австралийский актер и звезда киновселенной Marvel Крис Хемсворт получил "звезду" на голливудской Аллее славы

Крис Хемсворт получил "звезду" на Аллее славы в Голливуде

1:04
Кино

Австралийский актёр Крис Хемсворт, известный по роли Тора во вселенной Marvel, получил свою звезду на Аллее славы в Голливуде.

Крис Хемсворт получил "звезду" на Аллее славы в Голливуде
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

На церемонии открытия звезды его поддержали коллеги — Роберт Дауни-младший, Аня Тейлор-Джой, режиссёр "Фуриосы" Джордж Миллер и супруга актёра Эльза Патаки.

Роберт Дауни-младший в поздравительной речи назвал Хемсворта "настоящим чуваком". "Железный человек" отметил, что Криса довольно сложно описать, но если присмотреться можно увидеть его гениальный ум и глубокую душу. Он признался, что рад знакомству с Хемсвортом и поблагодарил его за все эти годы дружбы и сотрудничества.

"Аллея славы" — это самый известный в мире тротуар, который простирается на пятнадцать кварталов по обеим сторонам дороги на Голливудском бульваре, а также на три квартала по Вайн-стрит в Голливуде. Отдельные тротуарные плитки с именами знаменитостей увековечивают их достижения в индустрии развлечений.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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