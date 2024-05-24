Австралийский актер и звезда киновселенной Marvel Крис Хемсворт получил "звезду" на голливудской Аллее славы

Крис Хемсворт получил "звезду" на Аллее славы в Голливуде

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Австралийский актёр Крис Хемсворт, известный по роли Тора во вселенной Marvel, получил свою звезду на Аллее славы в Голливуде.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

На церемонии открытия звезды его поддержали коллеги — Роберт Дауни-младший, Аня Тейлор-Джой, режиссёр "Фуриосы" Джордж Миллер и супруга актёра Эльза Патаки.

Роберт Дауни-младший в поздравительной речи назвал Хемсворта "настоящим чуваком". "Железный человек" отметил, что Криса довольно сложно описать, но если присмотреться можно увидеть его гениальный ум и глубокую душу. Он признался, что рад знакомству с Хемсвортом и поблагодарил его за все эти годы дружбы и сотрудничества.

"Аллея славы" — это самый известный в мире тротуар, который простирается на пятнадцать кварталов по обеим сторонам дороги на Голливудском бульваре, а также на три квартала по Вайн-стрит в Голливуде. Отдельные тротуарные плитки с именами знаменитостей увековечивают их достижения в индустрии развлечений.