Размер имеет значение: была ли пышкой главная красавица Голливуда Мэрилин Монро

Мэрилин Монро — легенда Голливуда, которая прославилась благодаря своей красоте, таланту и упорному труду. Однако часто вокруг её личности возникает много споров и слухов.
Некоторые поклонники уверены, что Монро можно назвать моделью plus size (размера плюс). Они утверждают, что по современным меркам она была полной женщиной, которая соблазняла мужчин своими пышными формами. Но в золотую эру Голливуда стандарты красоты были другими, и знаменитость воспринималась как стройная женщина.
Всё началось с британской актрисы Элизабет Херли, которая посетив музей, где выставлены платья Монро, глядя на них заявила, что Мэрилин была "толстой". С тех пор эта теория становилась всё более популярной.
На самом деле Монро носила размер S. Просто крой одежды того времени акцентировал внимание на бедрах и груди, поэтому девушки на снимках и в кино кажутся пышнее, чем на самом деле.
По данным историков, Монро выбирала размер 10 по сетке, принятой в 1950-х годах. Это соответствует современному размеру 42-44. Кроме того, сохранились мерки, которые сняли с неё в модельном агентстве Blue Book, когда ей было 19 лет. Её фигура практически полностью соответствовала стандарту "песочные часы": 90-60-90 сантиметров при росте 1,66 метра и весе — 53 килограмма.
На протяжении всей жизни звезде удавалось сохранять примерно одинаковые параметры. Например, в отчёте патологоанатома сказано, что вес Монро после смерти был всё те же 53 килограмма. Знаменитость всегда выбирала либо 8, либо 10 размер, что соответствует современному размеру M. А такая фигура и 70 лет назад, и сегодня считается эталонной.
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