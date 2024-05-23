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Размер имеет значение: была ли пышкой главная красавица Голливуда Мэрилин Монро

Историки развеяли миф о том, что Мэрилин Монро была "толстой"

Кино

Мэрилин Монро — легенда Голливуда, которая прославилась благодаря своей красоте, таланту и упорному труду. Однако часто вокруг её личности возникает много споров и слухов.

Историки развеяли миф о том, что Мэрилин Монро была "толстой"
Фото: xedizioni.it by Неизвестный автор is licensed under public domain

Некоторые поклонники уверены, что Монро можно назвать моделью plus size (размера плюс). Они утверждают, что по современным меркам она была полной женщиной, которая соблазняла мужчин своими пышными формами. Но в золотую эру Голливуда стандарты красоты были другими, и знаменитость воспринималась как стройная женщина.

Всё началось с британской актрисы Элизабет Херли, которая посетив музей, где выставлены платья Монро, глядя на них заявила, что Мэрилин была "толстой". С тех пор эта теория становилась всё более популярной.

На самом деле Монро носила размер S. Просто крой одежды того времени акцентировал внимание на бедрах и груди, поэтому девушки на снимках и в кино кажутся пышнее, чем на самом деле.

По данным историков, Монро выбирала размер 10 по сетке, принятой в 1950-х годах. Это соответствует современному размеру 42-44. Кроме того, сохранились мерки, которые сняли с неё в модельном агентстве Blue Book, когда ей было 19 лет. Её фигура практически полностью соответствовала стандарту "песочные часы": 90-60-90 сантиметров при росте 1,66 метра и весе — 53 килограмма.

На протяжении всей жизни звезде удавалось сохранять примерно одинаковые параметры. Например, в отчёте патологоанатома сказано, что вес Монро после смерти был всё те же 53 килограмма. Знаменитость всегда выбирала либо 8, либо 10 размер, что соответствует современному размеру M. А такая фигура и 70 лет назад, и сегодня считается эталонной.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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