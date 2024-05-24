Юлия Пересильд сыграет в ремейке фильма Лукино Висконти "Самая красивая"

В России снимут фильм "Самая красивая" с Асмус в главной роли

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр Софья Карпунина снимет ремейк фильма итальянского режиссёра Лукино Висконти "Самая красивая". Главную роль исполнит Юлия Пересильд. Также в фильме будут участвовать актёры Кристина Бабушкина, Роман Курцын и Кирилл Кяро.

Фото: pixnio.com by Hansen, Rick L, U.S. Fish and Wildlife Service is licensed under Creative Commons CC0 License

Героиня фильма — жительница Подмосковья, живущая с мужем и маленькой дочерью. Однажды девочке выпадает шанс сняться в кино, и мать с восторгом хватается за эту идею. Она одержима желанием сделать из ребёнка знаменитость и до поры до времени не задумывается о том, что девочке это вовсе не нужно.

Когда женщина понимает, что все её старания были не ради дочери, а ради самой себя, она шокирована открывшейся истиной. Она переоценивает всё, что до сих пор считала самым главным, и понимает, что упускала действительно важные вещи.

Фильм Лукино Висконти "Самая красивая" был выпущен в 1951 году. Анна Маньяни сыграла в нём главную роль.