Юлия Пересильд сыграет в ремейке фильма Лукино Висконти "Самая красивая"

Режиссёр Софья Карпунина снимет ремейк фильма итальянского режиссёра Лукино Висконти "Самая красивая". Главную роль исполнит Юлия Пересильд. Также в фильме будут участвовать актёры Кристина Бабушкина, Роман Курцын и Кирилл Кяро.

Фото: pixnio.com by Hansen, Rick L, U.S. Fish and Wildlife Service is licensed under Creative Commons CC0 License