Юлия Пересильд сыграет в ремейке фильма Лукино Висконти "Самая красивая"

Режиссёр Софья Карпунина снимет ремейк фильма итальянского режиссёра Лукино Висконти "Самая красивая". Главную роль исполнит Юлия Пересильд. Также в фильме будут участвовать актёры Кристина Бабушкина, Роман Курцын и Кирилл Кяро.
Героиня фильма — жительница Подмосковья, живущая с мужем и маленькой дочерью. Однажды девочке выпадает шанс сняться в кино, и мать с восторгом хватается за эту идею. Она одержима желанием сделать из ребёнка знаменитость и до поры до времени не задумывается о том, что девочке это вовсе не нужно.
Когда женщина понимает, что все её старания были не ради дочери, а ради самой себя, она шокирована открывшейся истиной. Она переоценивает всё, что до сих пор считала самым главным, и понимает, что упускала действительно важные вещи.
Фильм Лукино Висконти "Самая красивая" был выпущен в 1951 году. Анна Маньяни сыграла в нём главную роль.
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