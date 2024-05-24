Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ЦБ РФ оценил перегрев первичного рынка жилья в 15%
Приставы могут удержать до 50% пенсии россиян
В Мордовии директора предприятия обвинили в попытке страхового мошенничества
Как понять, что ваша собака вас не уважает: красноречивые признаки
Сельдь на гриле: очень простой рецепт
Астролог рассказала о влиянии на человека дня недели, в который он родился
Химик придумал, как удешевить электролит алюминий-ионных аккумуляторов в 17 раз
Татьяна Брухунова расхвалила сериал "Тень Чекатило"
Сколько необходимо стоять в планке?
Юлия Пересильд сыграет в ремейке фильма Лукино Висконти "Самая красивая"

В России снимут фильм "Самая красивая" с Асмус в главной роли

1:04
Кино

Режиссёр Софья Карпунина снимет ремейк фильма итальянского режиссёра Лукино Висконти "Самая красивая". Главную роль исполнит Юлия Пересильд. Также в фильме будут участвовать актёры Кристина Бабушкина, Роман Курцын и Кирилл Кяро.

В России снимут фильм "Самая красивая" с Асмус в главной роли
Фото: pixnio.com by Hansen, Rick L, U.S. Fish and Wildlife Service is licensed under Creative Commons CC0 License

Героиня фильма — жительница Подмосковья, живущая с мужем и маленькой дочерью. Однажды девочке выпадает шанс сняться в кино, и мать с восторгом хватается за эту идею. Она одержима желанием сделать из ребёнка знаменитость и до поры до времени не задумывается о том, что девочке это вовсе не нужно.

Когда женщина понимает, что все её старания были не ради дочери, а ради самой себя, она шокирована открывшейся истиной. Она переоценивает всё, что до сих пор считала самым главным, и понимает, что упускала действительно важные вещи.

Фильм Лукино Висконти "Самая красивая" был выпущен в 1951 году. Анна Маньяни сыграла в нём главную роль.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Урожаю будет конец: в какое время нельзя поливать огород

Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.

Рассказываем, когда полив хуже пользы
Ягода будет огонь: как использовать удобрения
Какие нужны удобрения, чтобы ягода клубники была крупной?
Максимальная продолжительность жизни кошки: названа цифра
Как спасти клубнику от нашествия долгоносика
"Создатели" Зеленского отказались ехать на мирный саммит в Швейцарию Дмитрий Плотников Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров РФ и Китай примут участие в мирной конференции по Газе в Бахрейне Любовь Степушова
Ходьба для похудения: простой и эффективный способ улучшить форму
Узнайте, почему так важно есть петрушку каждый день. Удивительные свойства популярной зелени
Можно ли сыпать золу под лук в огороде?
Можно ли сыпать золу под лук в огороде?
Последние материалы
В Мордовии директора предприятия обвинили в попытке страхового мошенничества
Как понять, что ваша собака вас не уважает: красноречивые признаки
Сельдь на гриле: очень простой рецепт
Астролог рассказала о влиянии на человека дня недели, в который он родился
Химик придумал, как удешевить электролит алюминий-ионных аккумуляторов в 17 раз
Татьяна Брухунова расхвалила сериал "Тень Чекатило"
Сколько необходимо стоять в планке?
Интересный трюк с прищепкой, о котором стоит узнать всем автомобилистам
Незаменимые овощи - огурцы с капустой
В России снимут фильм "Самая красивая" с Асмус в главной роли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников