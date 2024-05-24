Кристина Асмус сыграет учительницу в мюзикле "Чучело" по повести Владимира Железникова

В России вовсю ведутся съёмки мюзикла "Чучело". Это экранизация повести Владимира Железникова, а также ремейк советского одноимённого фильма, в котором снялись Юрий Никулин и маленькая Кристина Орбакайте.
В новом фильме будут показаны современные реалии, в том числе виртуальный мир соцсетей, который будет на экране чередоваться с реальным миром. Кристина Асмус сыграет учительницу главной героини, а Кирилл Кяро — её отца. Зрители услышат множество песен — как давно известных и раскрученных, так и совершенно новых.
Сюжет фильма посвящён истории школьной любви, которая обернётся предательством со стороны трусливого мальчика и страданиями доброй и самоотверженной девочки.
Часть сцен была отснята в 2023 году в Тарусе — в этом городе Железников написал свою повесть. Фильм будет выпущен в 2025 году к столетию со дня рождения писателя.
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