Кристина Асмус сыграет учительницу в мюзикле "Чучело" по повести Владимира Железникова

Кристина Асмус сыграет в мюзикле "Чучело"

1:03 Your browser does not support the audio element. Кино

В России вовсю ведутся съёмки мюзикла "Чучело". Это экранизация повести Владимира Железникова, а также ремейк советского одноимённого фильма, в котором снялись Юрий Никулин и маленькая Кристина Орбакайте.

Фото: commons.wikimedia.org by Earl4eg is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В новом фильме будут показаны современные реалии, в том числе виртуальный мир соцсетей, который будет на экране чередоваться с реальным миром. Кристина Асмус сыграет учительницу главной героини, а Кирилл Кяро — её отца. Зрители услышат множество песен — как давно известных и раскрученных, так и совершенно новых.

Сюжет фильма посвящён истории школьной любви, которая обернётся предательством со стороны трусливого мальчика и страданиями доброй и самоотверженной девочки.

Часть сцен была отснята в 2023 году в Тарусе — в этом городе Железников написал свою повесть. Фильм будет выпущен в 2025 году к столетию со дня рождения писателя.