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Ради Мордюковой этот режиссёр хотел бросить жену, но был отвергнут и отомстил актрисе

Мордюкова пострадала из-за влюблённости режиссёра

1:18
Кино

Нонна Мордюкова — известная советская актриса, роли которой отличаются смелостью, яркостью и оригинальностью, однако её путь к славе был сложным, поскольку на пути у актрисы встал влюблённый в неё режиссёр, который не смог смириться с её отказом и решил отомстить ей.

Мордюкова пострадала из-за влюблённости режиссёра
Фото: commons.wikimedia.org by Гурьева Светлана is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Когда Сергей Герасимов в 1948 году снимал "Молодую гвардию", он так сильно увлёкся Мордюковой, что готов был ради неё бросить законную жену. Режиссёр даже поехал в Краснодарский край к матери Мордюковой и попросил у неё руки дочери, однако хозяйка дома прогнала незваного гостя, а дочери дала понять, что отречётся от неё, если та свяжется с женатым мужчиной.

Мордюкова и без материнских слов не собиралась отвечать на чувства Герасимова. Она на тот момент уже встречалась с Вячеславом Тихоновым и не хотела думать о других мужчинах.

После "Молодой гвардии" Мордюкова оказалась невостребованной. Она была уверена, что этому поспособствовал Герасимов, чтобы отомстить ей за отказ. Лишь в 1955 году Михаил Швейцер пригласил Мордюкову в фильм "Чужая родня" и помог ей восстановить разрушенную карьеру.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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