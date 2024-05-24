Ради Мордюковой этот режиссёр хотел бросить жену, но был отвергнут и отомстил актрисе

Мордюкова пострадала из-за влюблённости режиссёра

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Нонна Мордюкова — известная советская актриса, роли которой отличаются смелостью, яркостью и оригинальностью, однако её путь к славе был сложным, поскольку на пути у актрисы встал влюблённый в неё режиссёр, который не смог смириться с её отказом и решил отомстить ей.

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Когда Сергей Герасимов в 1948 году снимал "Молодую гвардию", он так сильно увлёкся Мордюковой, что готов был ради неё бросить законную жену. Режиссёр даже поехал в Краснодарский край к матери Мордюковой и попросил у неё руки дочери, однако хозяйка дома прогнала незваного гостя, а дочери дала понять, что отречётся от неё, если та свяжется с женатым мужчиной.

Мордюкова и без материнских слов не собиралась отвечать на чувства Герасимова. Она на тот момент уже встречалась с Вячеславом Тихоновым и не хотела думать о других мужчинах.

После "Молодой гвардии" Мордюкова оказалась невостребованной. Она была уверена, что этому поспособствовал Герасимов, чтобы отомстить ей за отказ. Лишь в 1955 году Михаил Швейцер пригласил Мордюкову в фильм "Чужая родня" и помог ей восстановить разрушенную карьеру.