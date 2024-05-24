Леонардо Ди Каприо показал своё отношение к русскому народу одной фразой о бабушке

Леонардо Ди Каприо гордится русскими корнями, доставшимися ему от бабушки

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Леонардо Ди Каприо всегда с трепетом относился к своей семье. Он очень любит свою маму и часто посещает вместе с ней светские мероприятия, а раньше брал с собой и бабушку, пока она была жива.

Фото: commons.wikimedia.org by Marcin Floryan is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Первоначальное имя бабушки Ди Каприо — Галина Степановна Смирнова. Она родилась в России, но родители увезли её в Германию, когда ей было всего три года. Это случилось после Октябрьской революции. Знаменитый внук пережил большое горе в 2008 году, когда Галина Степановна умерла на 94-м году жизни.

"Моя бабушка была русской, и для меня это воплощение внутренней силы и цельности", — говорил Ди Каприо.

Он рассказывал, что в долгой жизни Галины Степановны были и голод, и нищета, но при этом она всегда оставалась сильным человеком, которого невозможно сломить.

Восхищаясь бабушкой, Леонардо Ди Каприо в её лице восхищался русскими людьми в целом. Звезда "Титаника" воспринимает русский народ как огромную нерушимую силу. Он рад, что родился человеком с русскими корнями.