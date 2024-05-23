Появились подробности фильма "Как в старой сказке", продолжения ленты "Король и Шут"

Горшок похитит Андрея Князева в фильме "Как в старой сказке"

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

Стали известны подробности фильма "Как в старой сказке", продолжения сериала "Король и Шут". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на компанию "Лунапарк".

Фото: flickr.com by Vincent Lock is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Миру "Короля и Шута" может настать конец: Некромант воскресил мертвецов. При этом победить злодея никто не может, кроме его Создателя. Для того чтобы спасти своё окружение, Горшок крадёт из настоящего мира музыканта, а также создателя песен "Короля и Шута" Андрея Князева. Они будут противостоять Некроманту.

Сообщается, что съёмки фильма пройдут в павильонах. Тем не менее, они также затронут локации в Санкт-Петербурге и Териберке. Проект должен выйти в отечественный прокат весной следующего года.