Олег Трофим сообщил, что российские зрители стали лучше относиться к отечественному кино

Олег Трофим заявил, что россияне стали менее скептичны насчёт отечественного кино

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Режиссёр Олег Трофим заявил, что россияне стали лучше относиться к отечественному кино. Об этом пишет агентство ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Олег Трофим сообщил, что скептиков становится меньше.

"Я прекрасно вижу тенденцию, при которой стремительно предубеждения российского зрителя о российском же кино испаряются. Скептиков становится всё меньше и меньше", — заявил режиссёр.

Он добавил, что в России появляется всё больше прекрасных специалистов, и отечественное кино становится лучше. Он привёл в пример фильм "Майор Гром: чумной доктор". Картина заняла 20-ю строчку в рейтинге наиболее популярных проектов на "Netflix" в 2021 году.

Ранее кинокритик Александр Шпагин рассказал, какие отечественные фильмы могли бы претендовать на премию "Оскар".