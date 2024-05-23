Олег Трофим сообщил, что российские зрители стали лучше относиться к отечественному кино

Режиссёр Олег Трофим заявил, что россияне стали лучше относиться к отечественному кино. Об этом пишет агентство ТАСС.
Олег Трофим сообщил, что скептиков становится меньше.
"Я прекрасно вижу тенденцию, при которой стремительно предубеждения российского зрителя о российском же кино испаряются. Скептиков становится всё меньше и меньше", — заявил режиссёр.
Он добавил, что в России появляется всё больше прекрасных специалистов, и отечественное кино становится лучше. Он привёл в пример фильм "Майор Гром: чумной доктор". Картина заняла 20-ю строчку в рейтинге наиболее популярных проектов на "Netflix" в 2021 году.
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