В компании "Sony Pictures" считают, что фильм "Крэйвен-охотник" будет пользоваться успехом

В компании "Sony Pictures" считают, что зрители будут пересматривать фильм "Крэйвен-охотник" во время праздников "снова и снова". Именно поэтому показ картины перенесли на декабрь, пишет "Collider".
При этом портал "Чемпионат" сообщил, что уверенность в популярности проекта не до конца ясна. Картины "Морбиус" и "Мадам Паутина" не были успешны в прокате и собрали достаточно много отрицательных отзывов не только от зрителей, но и критиков.
В фильме "Крэйвен-охотник" покажут становление Сергея Кравинова, противника Человека-паука. При этом в проекте принял участие российский актёр Юрий Колокольников.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.