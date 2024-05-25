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В компании "Sony Pictures" считают, что фильм "Крэйвен-охотник" будет пользоваться успехом

В "Sony Pictures" полагают, что фильм "Крэйвен-охотник" будут часто пересматривать

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Кино

В компании "Sony Pictures" считают, что зрители будут пересматривать фильм "Крэйвен-охотник" во время праздников "снова и снова". Именно поэтому показ картины перенесли на декабрь, пишет "Collider".

В "Sony Pictures" полагают, что фильм "Крэйвен-охотник" будут часто пересматривать
Фото: flickr.com by Roger Murmann is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

При этом портал "Чемпионат" сообщил, что уверенность в популярности проекта не до конца ясна. Картины "Морбиус" и "Мадам Паутина" не были успешны в прокате и собрали достаточно много отрицательных отзывов не только от зрителей, но и критиков.

В фильме "Крэйвен-охотник" покажут становление Сергея Кравинова, противника Человека-паука. При этом в проекте принял участие российский актёр Юрий Колокольников.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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