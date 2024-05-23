Странная особенность общежития в "Москва слезам не верит", которую мало кто замечал

В "Москва слезам не верит" представители разных профессий жили в одном общежитии

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

В первой серии мелодрамы Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" показана жизнь трёх героинь в общежитии.

Фото: commons.wikimedia.org by Piotrus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В начале фильма в жизни девушек всё в порядке, они молоды и надеются на лучшее. Общежитие, куда они возвращаются по вечерам, — очень уютное и приятное место, в нём часто собираются гости и поют песни под гитару. Оно привлекает просторными холлами, светлыми комнатами с гобеленами, а на входе сидит приветливая женщина, работающая консьержем. Она всегда с готовностью подзывает к телефону жильцов.

Всё бы хорошо, но возникает вопрос: почему три представительницы разных профессий живут в одном общежитии? Обычно в советское время так бывало, если люди учились или работали в одном месте, чего не скажешь про Катю, Люду и Тоню.

Возможно, такая особенность общежития — недочёт создателей фильма, однако, несмотря на это, "Москва слезам не верит" остаётся для многих любимой классикой, которую можно пересматривать до бесконечности.