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Странная особенность общежития в "Москва слезам не верит", которую мало кто замечал

В "Москва слезам не верит" представители разных профессий жили в одном общежитии

1:05
Кино

В первой серии мелодрамы Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" показана жизнь трёх героинь в общежитии.

В "Москва слезам не верит" представители разных профессий жили в одном общежитии
Фото: commons.wikimedia.org by Piotrus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В начале фильма в жизни девушек всё в порядке, они молоды и надеются на лучшее. Общежитие, куда они возвращаются по вечерам, — очень уютное и приятное место, в нём часто собираются гости и поют песни под гитару. Оно привлекает просторными холлами, светлыми комнатами с гобеленами, а на входе сидит приветливая женщина, работающая консьержем. Она всегда с готовностью подзывает к телефону жильцов.

Всё бы хорошо, но возникает вопрос: почему три представительницы разных профессий живут в одном общежитии? Обычно в советское время так бывало, если люди учились или работали в одном месте, чего не скажешь про Катю, Люду и Тоню.

Возможно, такая особенность общежития — недочёт создателей фильма, однако, несмотря на это, "Москва слезам не верит" остаётся для многих любимой классикой, которую можно пересматривать до бесконечности.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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