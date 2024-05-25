Актёр Гари Олдман сообщил, что всегда очень требователен к своей игре в кино

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Гари Олдман заявил, что признание своей игры в кино хорошей является для него смертью

0:50
Кино

Исполнитель роли Сириуса Блэка в "Гарри Поттере" Гари Олдман рассказал, что всегда очень требователен к своей игре в кино. Об этом пишет издание "Variety".

Гари Олдман заявил, что признание своей игры в кино хорошей является для него смертью
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Гари Олдман сообщил, что никогда не сможет назвать свою игру хорошей, поскольку тогда "погибнет" как актёр.

"Как любой художник, актёр или живописец, я чрезмерно критичен к своей работе. Если я когда-нибудь буду полностью удовлетворён тем, что делаю, это будет для меня смертью. Если бы я посмотрел на свою игру и подумал: "Боже мой, я великолепен", это был бы очень печальный день", — заявил он. 

При этом в декабре Гари Олдман сообщил, что недоволен своей игрой в "Гарри Поттере". По его мнению, он мог бы сделать свою работу лучше, если прочитал книги Джоан Роулинг.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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