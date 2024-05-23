Музыкант указал на главную ошибку в "Ла-Ла Ленде", на которой построен весь сюжет

Фильм "Ла-Ла Ленд" имел огромный успех во всём мире и бил рекорды по кассовым сборам. Он получил пять "Оскаров", и критики отзывались о нём с похвалой, однако в романтической комедии есть единственная, но значимая неточность.
Главный герой — джазовый музыкант Себастьян (Райан Гослинг), который стремится спасти джаз от исчезновения. В фильме говорится о том, что джаз вымирает, и уже мало кто из музыкантов и слушателей интересуется этим жанром.
Автор дзен-канала "Азбука вокала", будучи музыкантом, отметил, что в этом есть огромное несоответствие с действительностью, поскольку джаз всегда был национальным жанром Америки. Странно думать, что направление, которое десятилетиями было востребованным и популярным, внезапно перестало быть нужным.
Несмотря на такой исторический ляп, "Ла-Ла Ленд" смотрится легко и с интересом, однако не стоит забывать, что американцы вряд ли когда-нибудь отрекутся от предмета своей гордости.
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