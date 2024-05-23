Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блогерша Ксения Бородина на месяц улетает от детей и возлюбленного
Муцениеце и Чуйков страстно поцеловались на глазах у зрителей премии RU.TV
Регулярные тренировки могут помочь иммунным клеткам бороться с клетками рака
Основные причины, почему тональный крем плохо ложится на вашу кожу
Брухунова вместе с подросшей дочерью Матильдой отправилась к врачу
STAR: Турция подтвердила просьбу Украины дать ядерное оружие
В чем суть учения Дао?
Куриный салат с имбирём и кешью: простой рецепт
Дочь Сергея Жукова поздравила отца с днём рождения
Музыкант указал на главную ошибку в "Ла-Ла Ленде", на которой построен весь сюжет

В "Ла-Ла Ленде" есть ошибка, которую заметил только один музыкант

1:04
Кино

Фильм "Ла-Ла Ленд" имел огромный успех во всём мире и бил рекорды по кассовым сборам. Он получил пять "Оскаров", и критики отзывались о нём с похвалой, однако в романтической комедии есть единственная, но значимая неточность.

В "Ла-Ла Ленде" есть ошибка, которую заметил только один музыкант
Фото: commons.wikimedia.org by brian pink is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Главный герой — джазовый музыкант Себастьян (Райан Гослинг), который стремится спасти джаз от исчезновения. В фильме говорится о том, что джаз вымирает, и уже мало кто из музыкантов и слушателей интересуется этим жанром.

Автор дзен-канала "Азбука вокала", будучи музыкантом, отметил, что в этом есть огромное несоответствие с действительностью, поскольку джаз всегда был национальным жанром Америки. Странно думать, что направление, которое десятилетиями было востребованным и популярным, внезапно перестало быть нужным.

Несмотря на такой исторический ляп, "Ла-Ла Ленд" смотрится легко и с интересом, однако не стоит забывать, что американцы вряд ли когда-нибудь отрекутся от предмета своей гордости.

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Телеведущая Лера Кудрявцева назвала юриста Екатерину Гордон абьюзером и истеричкой

Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.

Лера Кудрявцева раскритиковала Катю Гордон: абьюзер и истеричка
Садальский объяснил, почему Виктория Боня не попала на Каннский фестиваль
Станислав Садальский рассказал, почему Викторию Боню не пустили на Каннский фестиваль
Садальский высмеял компанию Собчак на Каннском фестивале: "От них фотографы разбегались"
Рассаде томатов после пересадки в теплицу - обязательно: вот чем её полейте — корни окрепнут и пойдут в рост
Премьер Британии Сунак объявил о досрочных выборах. Самоубийственный шаг? Любовь Степушова Бойцы "Севера" переходят к основной фазе зачистки Волчанска Дмитрий Плотников "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин
Брюки-клёш: рекомендации по выбору подходящего фасона для разных типов фигуры
Когда начинать закрывать двери теплицы на ночь?
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Последние материалы
Бариатрическая операция назначается тогда, когда консервативное лечение не помогло
Учёные ответили, видят ли кошки сны
Как использовать макияж для скрытия двойного подбородка
Врач Гапонова: после тяжёлого инсульта пациент может лишиться прав на авто
Россиян заставят обрабатывать заброшенные участки
Эксперт рассказал об изменениях в деятельности брокеров в 2025 году
Студенты первого в России казачьего бакалавриата прошли обряд верстания в казаки
Эти средства помогут в обработке сада
Вишнёвый молочный коктейль: с высоким содержанием белка
Лере Кудрявцевой стало жалко школьников, сдающих ЕГЭ: "Бедные дети"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников