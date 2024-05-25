Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
С чем не рекомендуется есть творог?
Эксперты рассказали, почему кошки больше слушают женщин
"Агроэко" требует выплаты страховки за убытки от африканской чумы
Ксения Собчак сравнила ситуацию с Такером Карлсоном и RT с историей Ларри Кинга
Стас Барецкий: "Отмена концертов Михайлова может быть связана с Пугачёвой"
4 человека погибло при обрушении крыши ресторана на Майорке
Лучшие варианты подкормки винограда
Албания вводит новый вид комплексного страхования
7 лучших способов сократить калории и избежать голодания
Аня Тейлор-Джой рассказала о вырезанной сцене фильма "Фуриоса: Хроники Безумного Макса"

Аня Тейлор-Джой рассказала, что из "Фуриосы" убрали важную сцену

0:57
Кино

Актриса Аня Тейлор-Джой рассказала о сцене, которую вырезали из фильма "Фуриоса: Хроники Безумного Макса". Об этом пишет портал "Deadline".

Аня Тейлор-Джой рассказала, что из "Фуриосы" убрали важную сцену
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Аня Тейлор-Джой сообщила, что в картину не вошёл ключевой эпизод, в котором главная героиня отрезает язык злодею Дементусу. Актриса заявила, что сцену следовало бы добавить в проект. 

"Для меня было очень важно, чтобы противостояние между Фуриосой и Дементусом было физическим, и чтобы оно было выиграно с большим трудом. Это было необходимо, ей это было нужно. Есть что-то в том, чтобы видеть, как этот человек обращается к чему-то более плотскому внутри себя", — сообщила Аня Тейлор-Джой.

Напомним, что фильм "Фуриоса: Хроники Безумного Макса" вышел в мировой прокат 24 мая. Картина является приквелом проекта "Безумный Макс: Дорога ярости".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Что нельзя делать при прохождении пограничного контроля: советы для путешественников

В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.

Туристам рассказали, чего никогда не стоит совершать в аэропорту
Способы использования йода для клубники
Как повысить урожайность клубники с помощью йода
Как на кошачьем сказать "я тебя люблю" — фелинологи научились говорить с пушистиками
От пня на участке избавляюсь так: засыпаю его этими порошками, выполняю один приём — легко удаляю этот кусок дерева
Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова "Создатели" Зеленского отказались ехать на мирный саммит в Швейцарию Дмитрий Плотников Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Певец Николай Басков заявил, что российский шоу-бизнес очистился
Что делать с тюльпанами после цветения
Вариаторы больше не подведут: эксперт развенчивает мифы о надежности японских CVT
Вариаторы больше не подведут: эксперт развенчивает мифы о надежности японских CVT
Последние материалы
Чай с анисом помогает при осипшем голосе и кашле
Фрикадельки из свиного фарша: отличная идея для семейного ужина
Аня Тейлор-Джой рассказала, что из "Фуриосы" убрали важную сцену
Ветеринары ответили, почему кошка подмигивает
Туроператоры обновили валютные ставки для оплаты туров за границу
Юрий Лоза: "Не стоит возвращать Татьяну Лазареву к памяти"
Кинологи рассказали, зачем собаки копают землю после туалета
В Азербайджане введут новую страховку от землетрясения
Названа причина вымирания пчёл в мире
Плоский живот и пресс: простая тренировка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников