Аня Тейлор-Джой рассказала о вырезанной сцене фильма "Фуриоса: Хроники Безумного Макса"

Актриса Аня Тейлор-Джой рассказала о сцене, которую вырезали из фильма "Фуриоса: Хроники Безумного Макса". Об этом пишет портал "Deadline".

Аня Тейлор-Джой сообщила, что в картину не вошёл ключевой эпизод, в котором главная героиня отрезает язык злодею Дементусу. Актриса заявила, что сцену следовало бы добавить в проект.

"Для меня было очень важно, чтобы противостояние между Фуриосой и Дементусом было физическим, и чтобы оно было выиграно с большим трудом. Это было необходимо, ей это было нужно. Есть что-то в том, чтобы видеть, как этот человек обращается к чему-то более плотскому внутри себя", — сообщила Аня Тейлор-Джой.