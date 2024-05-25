Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Куркума обладает противовоспалительными свойствами
Эти ошибки с золой допускают даже опытные огородники
С чем не рекомендуется есть творог?
Эксперты рассказали, почему кошки больше слушают женщин
"Агроэко" требует выплаты страховки за убытки от африканской чумы
Ксения Собчак сравнила ситуацию с Такером Карлсоном и RT с историей Ларри Кинга
Стас Барецкий: "Отмена концертов Михайлова может быть связана с Пугачёвой"
4 человека погибло при обрушении крыши ресторана на Майорке
Лучшие варианты подкормки винограда
Не хотели пропускать в показ: почему фильм "Долгая дорога в дюнах" всё же продемонстрировали в СССР

Почему фильм "Долгая дорога в дюнах" не хотели показывать в СССР

1:09
Кино

Оказывается, популярный многосерийный фильм "Долгая дорога в дюнах", снятый в 1980-81 годах, не хотели пропускать в показ в Советском Союзе. Рассказываем, почему так произошло. 

Почему фильм "Долгая дорога в дюнах" не хотели показывать в СССР
Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Действие картины Алоиза Бренча разворачивается в Латвии в 1939-1970 годах. В 7 фильмах показали историю любви сына рыбака Артура и девушки Марты. Они смогли сохранить светлое чувство друг к другу, несмотря на все трудности и невзгоды. 

Тем не менее, в проекте была затронута тема сталинской депортации латышей. В СССР этот исторический факт не хотели предавать огласке. Поэтому буквально за день до старта показа выход картины потребовали запретить. Несмотря на это, режиссёр пошёл на хитрость. Он смонтировал самые главные сцены всех фильмов и продемонстрировал, что в них нет ничего противоречащего цензуре. Картину решили выпустить. Она вышла в эфир советского телевидения в 1982 году.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Что нельзя делать при прохождении пограничного контроля: советы для путешественников

В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.

Туристам рассказали, чего никогда не стоит совершать в аэропорту
Способы использования йода для клубники
Как повысить урожайность клубники с помощью йода
Как на кошачьем сказать "я тебя люблю" — фелинологи научились говорить с пушистиками
От пня на участке избавляюсь так: засыпаю его этими порошками, выполняю один приём — легко удаляю этот кусок дерева
Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова "Создатели" Зеленского отказались ехать на мирный саммит в Швейцарию Дмитрий Плотников Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Певец Николай Басков заявил, что российский шоу-бизнес очистился
Что делать с тюльпанами после цветения
Вариаторы больше не подведут: эксперт развенчивает мифы о надежности японских CVT
Вариаторы больше не подведут: эксперт развенчивает мифы о надежности японских CVT
Последние материалы
Эти ошибки с золой допускают даже опытные огородники
С чем не рекомендуется есть творог?
Эксперты рассказали, почему кошки больше слушают женщин
"Агроэко" требует выплаты страховки за убытки от африканской чумы
Ксения Собчак сравнила ситуацию с Такером Карлсоном и RT с историей Ларри Кинга
Стас Барецкий: "Отмена концертов Михайлова может быть связана с Пугачёвой"
4 человека погибло при обрушении крыши ресторана на Майорке
Лучшие варианты подкормки винограда
Албания вводит новый вид комплексного страхования
7 лучших способов сократить калории и избежать голодания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников