Не хотели пропускать в показ: почему фильм "Долгая дорога в дюнах" всё же продемонстрировали в СССР

Почему фильм "Долгая дорога в дюнах" не хотели показывать в СССР

1:09 Your browser does not support the audio element. Кино

Оказывается, популярный многосерийный фильм "Долгая дорога в дюнах", снятый в 1980-81 годах, не хотели пропускать в показ в Советском Союзе. Рассказываем, почему так произошло.

Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Действие картины Алоиза Бренча разворачивается в Латвии в 1939-1970 годах. В 7 фильмах показали историю любви сына рыбака Артура и девушки Марты. Они смогли сохранить светлое чувство друг к другу, несмотря на все трудности и невзгоды.

Тем не менее, в проекте была затронута тема сталинской депортации латышей. В СССР этот исторический факт не хотели предавать огласке. Поэтому буквально за день до старта показа выход картины потребовали запретить. Несмотря на это, режиссёр пошёл на хитрость. Он смонтировал самые главные сцены всех фильмов и продемонстрировал, что в них нет ничего противоречащего цензуре. Картину решили выпустить. Она вышла в эфир советского телевидения в 1982 году.