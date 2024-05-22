Майкл Лессли может стать автором сценария новых "Людей Икс"

Автор "Голодных игр" Майкл Лессли может написать сценарий к новым "Людям Икс"

0:40 Your browser does not support the audio element. Кино

Компания "Marvel" начала переговоры с Майклом Лессли (Автор фильма "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах") о создании сценария к новой картине "Люди Икс", пишет портал "Deadline".

Фото: unsplash.com by JESHOOTS.COM jeshoots is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Проект пока находится на раннем этапе разработки. У него не утверждены режиссёр и актёрский состав. Кроме того, пока нет информации о том, когда фильм выйдет на экраны. Однако известно, что в качестве продюсера выступит Кевин Файги.

Ранее Pravda.Ru писала, что поклонники могут остановиться в особняке "Людей Икс".