Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог Макиша: петрушка является самой полезной зеленью для домашнего выращивания
Аргентинский соус чимичурри: как приготовить дома
"СберСтрахование жизни": 78% россиян отслеживают свои расходы и доходы
В Крыму возрождают традиционную локаворскую кухню
Гели для очищения: их функции, целевая аудитория и как сделать выбор
Эксперты рассказали, умеют ли кошки лечить людей
Анна Хилькевич сымитировала схватки на съёмочной площадке
Как ухаживать за петунией?
Владелец таксопарка раскрыл, почему таксисты переходят на китайские машины
Кинокритик Роман Григорьев оценил игру Полины Гагариной в сериале "Красные линии"

Кинокритик Роман Григорьев заявил, что Полина Гагарина — прекрасная актриса

0:51
Кино

Кинокритик Роман Григорьев дал оценку игре певицы Полины Гагариной в новой ленте "Красные линии". Об этом он сообщил порталу "Страсти".

Кинокритик Роман Григорьев заявил, что Полина Гагарина — прекрасная актриса
Фото: commons.wikimedia.org by putnik is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Роман Григорьев заявил, что певица хорошо исполнила свою роль. Он не понимает претензий к Полине Гагариной. 

"Может быть, это её телевизионная карьера мотивирует зрительниц её хейтить. Но она абсолютно нормально смотрится на экране. Я даже не ожидал её увидеть в качестве полновесной актрисы. <...> Полина Гагарина смотрится как профессиональная актриса. Если бы я не знал, что она певица, то подумал бы, что это актриса", — сообщил кинокритик.

Сериал "Красные линии" вышел 16 мая. Полина Гагарина исполнила главную роль Елены Берн. Ранее Pravda.Ru писала, что её игру раскритиковали зрители.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Готовы целоваться и обниматься целый день: эти породы собак официально несут звание самых ласковых

Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.

Кинологи назвали самые ласковые породы собак
Ксению Собчак восхитили фотографии Анны Пересильд
Ксения Собчак оценила фото юной актрисы Анны Пересильд: "Хотела бы я такой выпускной"
Названы самые преданные породы собак: надежные товарищи и верные друзья
Чем поливать гортензию, чтобы она изменила свой цвет
Чтобы остановить группу "Север", ВСУ кидает мощный резерв под Харьков Дмитрий Плотников "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин Союзники, которых США защищают от МУС, не имеют права выйти из-под опеки Любовь Степушова
Когда лучше поливать огурцы и помидоры: утром или вечером
Верка Сердючка рассчитывает на возвращение в Россию
Вкусные пирожки с котятами: почему кошка может съесть своих детей
Вкусные пирожки с котятами: почему кошка может съесть своих детей
Последние материалы
Аргентинский соус чимичурри: как приготовить дома
"СберСтрахование жизни": 78% россиян отслеживают свои расходы и доходы
В Крыму возрождают традиционную локаворскую кухню
Гели для очищения: их функции, целевая аудитория и как сделать выбор
Эксперты рассказали, умеют ли кошки лечить людей
Анна Хилькевич сымитировала схватки на съёмочной площадке
Как ухаживать за петунией?
Владелец таксопарка раскрыл, почему таксисты переходят на китайские машины
Ученые разработали анализ на продолжительность жизни
Пять упражнений, которые улучшат показатели любого бегуна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников