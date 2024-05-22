Кинокритик Роман Григорьев оценил игру Полины Гагариной в сериале "Красные линии"

Кинокритик Роман Григорьев дал оценку игре певицы Полины Гагариной в новой ленте "Красные линии". Об этом он сообщил порталу "Страсти".
Роман Григорьев заявил, что певица хорошо исполнила свою роль. Он не понимает претензий к Полине Гагариной.
"Может быть, это её телевизионная карьера мотивирует зрительниц её хейтить. Но она абсолютно нормально смотрится на экране. Я даже не ожидал её увидеть в качестве полновесной актрисы. <...> Полина Гагарина смотрится как профессиональная актриса. Если бы я не знал, что она певица, то подумал бы, что это актриса", — сообщил кинокритик.
Сериал "Красные линии" вышел 16 мая. Полина Гагарина исполнила главную роль Елены Берн. Ранее Pravda.Ru писала, что её игру раскритиковали зрители.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.