"Русский сувенир": откровенная клюква от Григория Александрова и Любови Орловой

Даже самые талантливые люди могут создавать откровенную клюкву. Один из худших фильмов советского кинематографа, картина Григория Александрова «Русский сувенир», разочаровал всех, кто её увидел.
Считается, что в СССР создавали только качественное кино. Действительно, были строгие цензоры, которые не допускали к показу неудачные или идеологически неправильные картины. Но фильм "Русский сувенир" настолько нашпигован всевозможными клише, что больше напоминает буффонаду, чем продукт соцреализма.
В 1960 году читатели журнала «Советский экран» единодушно признали фильм «Русский сувенир» одним из самых неинтересных. Несмотря на участие в нём знаменитой Любови Орловой, картина не вызвала положительных эмоций у зрителей. Тем более, что ужимки и пляски 58-летней актрисы играющей 25-летнюю героиню смотрелись архаично на пороге 60-х.
Единственной, кто радовал зрителя в этой картине была невероятно красивая Элина Быстрицкая.
Хотя ленту посмотрели 19,4 миллиона человек, лишь немногие высоко оценили работу Александрова и его музы, которую он позже, уже в 70-летнем возрасте, снимал в роли 30-летней женщины в картине «Скворец и Лира». Этот фильм даже не увидел свет по настоянию самой актрисы.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.