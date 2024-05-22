"Русский сувенир": откровенная клюква от Григория Александрова и Любови Орловой

Читатели "Советского экрана" признали "Русский сувенир" худшим фильмом в СССР

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Даже самые талантливые люди могут создавать откровенную клюкву. Один из худших фильмов советского кинематографа, картина Григория Александрова «Русский сувенир», разочаровал всех, кто её увидел.

Фото: YouTube канал KINOCHITATNIK by Скриншот видео YouTube канала KINOCHITATNIK is licensed under public domain

Считается, что в СССР создавали только качественное кино. Действительно, были строгие цензоры, которые не допускали к показу неудачные или идеологически неправильные картины. Но фильм "Русский сувенир" настолько нашпигован всевозможными клише, что больше напоминает буффонаду, чем продукт соцреализма.

В 1960 году читатели журнала «Советский экран» единодушно признали фильм «Русский сувенир» одним из самых неинтересных. Несмотря на участие в нём знаменитой Любови Орловой, картина не вызвала положительных эмоций у зрителей. Тем более, что ужимки и пляски 58-летней актрисы играющей 25-летнюю героиню смотрелись архаично на пороге 60-х.

Единственной, кто радовал зрителя в этой картине была невероятно красивая Элина Быстрицкая.

Хотя ленту посмотрели 19,4 миллиона человек, лишь немногие высоко оценили работу Александрова и его музы, которую он позже, уже в 70-летнем возрасте, снимал в роли 30-летней женщины в картине «Скворец и Лира». Этот фильм даже не увидел свет по настоянию самой актрисы.