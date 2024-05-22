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"Русский сувенир": откровенная клюква от Григория Александрова и Любови Орловой

Читатели "Советского экрана" признали "Русский сувенир" худшим фильмом в СССР

1:34
Кино

Даже самые талантливые люди могут создавать откровенную клюкву. Один из худших фильмов советского кинематографа, картина Григория Александрова «Русский сувенир», разочаровал всех, кто её увидел.

Читатели "Советского экрана" признали "Русский сувенир" худшим фильмом в СССР
Фото: YouTube канал KINOCHITATNIK by Скриншот видео YouTube канала KINOCHITATNIK is licensed under public domain

Считается, что в СССР создавали только качественное кино. Действительно, были строгие цензоры, которые не допускали к показу неудачные или идеологически неправильные картины. Но фильм "Русский сувенир" настолько нашпигован всевозможными клише, что больше напоминает буффонаду, чем продукт соцреализма.

В 1960 году читатели журнала «Советский экран» единодушно признали фильм «Русский сувенир» одним из самых неинтересных. Несмотря на участие в нём знаменитой Любови Орловой, картина не вызвала положительных эмоций у зрителей. Тем более, что ужимки и пляски 58-летней актрисы играющей 25-летнюю героиню смотрелись архаично на пороге 60-х. 

Единственной, кто радовал зрителя в этой картине была невероятно красивая Элина Быстрицкая.

Хотя ленту посмотрели 19,4 миллиона человек, лишь немногие высоко оценили работу Александрова и его музы, которую он позже, уже в 70-летнем возрасте, снимал в роли 30-летней женщины в картине «Скворец и Лира». Этот фильм даже не увидел свет по настоянию самой актрисы.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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