Эвелина Бледанс рассказала, каким человеком стал Владимир Зеленский

Эвелина Бледанс заявила, что Владимир Зеленский очень сильно изменился

Актриса Эвелина Бледанс заявила, что Владимир Зеленский слишком сильно изменился. Об этом пишет издание "Аргументы и Факты".

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Эвелина Бледанс сообщила, что не понимает, как могли произойти такие сильные изменения.

"Казалось бы, говорят: человек не меняется, какой есть, таким и останется на всю жизнь. Но на примере Владимира Зеленского мы понимаем, что человек очень сильно меняется. Он может перевернуться даже не на 180, не на 360 градусов, а стать совершенно другим", — заявила актриса.

Она добавила, что теперь Владимир Зеленский является агрессором. При этом актриса отметила, что хотела бы вернуть время назад, когда он был просто артистом.

В прошлом Эвелина Бледанс хорошо общалась с Владимиром Зеленским. Он был её коллегой.