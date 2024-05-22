Эвелина Бледанс рассказала, каким человеком стал Владимир Зеленский

Актриса Эвелина Бледанс заявила, что Владимир Зеленский слишком сильно изменился. Об этом пишет издание "Аргументы и Факты".
Эвелина Бледанс сообщила, что не понимает, как могли произойти такие сильные изменения.
"Казалось бы, говорят: человек не меняется, какой есть, таким и останется на всю жизнь. Но на примере Владимира Зеленского мы понимаем, что человек очень сильно меняется. Он может перевернуться даже не на 180, не на 360 градусов, а стать совершенно другим", — заявила актриса.
Она добавила, что теперь Владимир Зеленский является агрессором. При этом актриса отметила, что хотела бы вернуть время назад, когда он был просто артистом.
В прошлом Эвелина Бледанс хорошо общалась с Владимиром Зеленским. Он был её коллегой.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.