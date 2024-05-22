Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Елена Темерева: берегитесь щупальцев медузы. Если достанут — ожог гарантирован
Эксперт Матвийчук: взятие Клещеевки означает крупный разгром ВСУ
Nature: новый препарат на основе гормона GLP-1 подавляет аппетит в мозге
Врач Крашкина: цитомегаловирус может стать причиной синдрома хронической усталости
Тарасова дала совет получающим узбекское гражданство фигуристам Гейниш и Чигирёву
Ветеринары дали ответ, можно ли давать кошке яйца
Действительно ли смузи столь же полезны, как мы принято думать
Wi-Fi на борту самолетов будет повсеместным к 2028 году
Ученые раскрыли тайны древних петроглифов из Красноярского края
Эвелина Бледанс рассказала, каким человеком стал Владимир Зеленский

Эвелина Бледанс заявила, что Владимир Зеленский очень сильно изменился

Кино

Актриса Эвелина Бледанс заявила, что Владимир Зеленский слишком сильно изменился. Об этом пишет издание "Аргументы и Факты".

Эвелина Бледанс заявила, что Владимир Зеленский очень сильно изменился
Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Эвелина Бледанс сообщила, что не понимает, как могли произойти такие сильные изменения.

"Казалось бы, говорят: человек не меняется, какой есть, таким и останется на всю жизнь. Но на примере Владимира Зеленского мы понимаем, что человек очень сильно меняется. Он может перевернуться даже не на 180, не на 360 градусов, а стать совершенно другим", — заявила актриса.

Она добавила, что теперь Владимир Зеленский является агрессором. При этом актриса отметила, что хотела бы вернуть время назад, когда он был просто артистом.

В прошлом Эвелина Бледанс хорошо общалась с Владимиром Зеленским. Он был её коллегой.

 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Готовы целоваться и обниматься целый день: эти породы собак официально несут звание самых ласковых

Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.

Кинологи назвали самые ласковые породы собак
Ксению Собчак восхитили фотографии Анны Пересильд
Ксения Собчак оценила фото юной актрисы Анны Пересильд: "Хотела бы я такой выпускной"
Названы самые преданные породы собак: надежные товарищи и верные друзья
Чем поливать гортензию, чтобы она изменила свой цвет
Чтобы остановить группу "Север", ВСУ кидает мощный резерв под Харьков Дмитрий Плотников "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин Союзники, которых США защищают от МУС, не имеют права выйти из-под опеки Любовь Степушова
Когда лучше поливать огурцы и помидоры: утром или вечером
Верка Сердючка рассчитывает на возвращение в Россию
Вкусные пирожки с котятами: почему кошка может съесть своих детей
Вкусные пирожки с котятами: почему кошка может съесть своих детей
Последние материалы
Действительно ли смузи столь же полезны, как мы принято думать
Ученые раскрыли тайны древних петроглифов из Красноярского края
Смузи "Тирамису": попробуйте любимый десерт в новом воплощении
Ветеринары рассказали о кошачьих усах
Родион Газманов показал молодого отца на архивных кадрах
Эти сорта моркови ценятся садоводами по нескольким причинам
ГД одобрила к I чтению поправки к закону о страховании жилья от ЧС
В ГИБДД раскрыли, можно ли объехать ДТП по встречной полосе
Зампред Госдумы Даванков предложил подумать об отмене Fan ID
Первый канал подтвердил, что создаст сериал о Владимире Жириновском
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников