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Как две капли воды: на кого похож красавец-актёр Максим Матвеев

Максим Матвеев показал поклонникам фотографии своей мамы

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Кино

Популярный актёр Максим Матвеев, один из самых красивых мужчин российского экрана, унаследовал не только привлекательную внешность, но и целеустремлённый характер от своей матери, Людмилы Владимировны.

Максим Матвеев показал поклонникам фотографии своей мамы
Фото: YouTube канал Slot Oyunları Leyla Mecnun by Скриншот видео YouTube канала Slot Oyunları Leyla Mecnun is licensed under public domain

Мама Максима Матвеева — эффектная женщина, что подтверждают её фотографии в интернете. Многие пользователи отмечают, как сильно актёр похож на свою мать — как две капли воды.

Максим не скрывает свою любимую красавицу маму от поклонников и гордится тем, что она — удивительная женщина. Ведь ей довелось одной воспитывать сына с трёхлетнего возраста, когда муж ушёл из семьи. Женщина много и самоотверженно работала, чтобы обеспечить мальчика, но и вкладывала немало сил в воспитание будущей звезды.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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