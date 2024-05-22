Отар Кушанашвили заявил, что Никита Кологривый является одарённым человеком

Журналист Отар Кушанашвили оправдался за сравнение актёра Никиты Кологривого с котом. Об этом он заявил во время шоу Басты "Вопрос ребром".
Отар Кушанашвили сообщил, что Никита Кологривый является одарённым человеком. Однако журналист не разделяет взглядов актёра насчёт некоторых русский артистов.
"Он, вне всякого сомнения, талантлив. Я считаю Кологривого очень одарённым парнем. Если вы внимательно слушали, то я миллион раз говорил, что он одарённый. Единственная претензия — он высказался о великих русских артистах непочтительно", — заявил Отар Кушанашвили.
Напомним, что ранее журналист сравнил Никиту Кологривого со своим котом. Тогда он заявил, что актёр играет хуже его питомца.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.