Отар Кушанашвили заявил, что Никита Кологривый является одарённым человеком

Отар Кушанашвили оправдался за сравнение кота и Никиты Кологривого

0:52 Your browser does not support the audio element. Кино

Журналист Отар Кушанашвили оправдался за сравнение актёра Никиты Кологривого с котом. Об этом он заявил во время шоу Басты "Вопрос ребром".

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Отар Кушанашвили сообщил, что Никита Кологривый является одарённым человеком. Однако журналист не разделяет взглядов актёра насчёт некоторых русский артистов.

"Он, вне всякого сомнения, талантлив. Я считаю Кологривого очень одарённым парнем. Если вы внимательно слушали, то я миллион раз говорил, что он одарённый. Единственная претензия — он высказался о великих русских артистах непочтительно", — заявил Отар Кушанашвили.

Напомним, что ранее журналист сравнил Никиту Кологривого со своим котом. Тогда он заявил, что актёр играет хуже его питомца.