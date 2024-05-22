Отар Кушанашвили заявил, что Никита Кологривый является одарённым человеком

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Отар Кушанашвили оправдался за сравнение кота и Никиты Кологривого

0:52
Кино

Журналист Отар Кушанашвили оправдался за сравнение актёра Никиты Кологривого с котом. Об этом он заявил во время шоу Басты "Вопрос ребром".

Отар Кушанашвили оправдался за сравнение кота и Никиты Кологривого
Фото: commons.wikimedia.org by Asilverstein is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Отар Кушанашвили сообщил, что Никита Кологривый является одарённым человеком. Однако журналист не разделяет взглядов актёра насчёт некоторых русский артистов.

"Он, вне всякого сомнения, талантлив. Я считаю Кологривого очень одарённым парнем. Если вы внимательно слушали, то я миллион раз говорил, что он одарённый. Единственная претензия — он высказался о великих русских артистах непочтительно", — заявил Отар Кушанашвили.

Напомним, что ранее журналист сравнил Никиту Кологривого со своим котом. Тогда он заявил, что актёр играет хуже его питомца.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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