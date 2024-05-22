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"Союзмультфильм" проведёт квесты и покажет проекты в честь своего 88-летия

"Союзмультфильм" отметит 88-летие квестами и показами проектов

1:18
Кино

"Союзмультфильм" отметит своё 88-летие показами картин и проведением квестов. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии.

"Союзмультфильм" отметит 88-летие квестами и показами проектов
Фото: flickr.com by technicolor76 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

День рождения "Союзмультфима" — 10 июня. В эту дату состоится показ первого мультфильма студии "В Африке жарко" и акция "Смотри за 1 рубль". Её партнёрами стали сети кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино". Всего будет 11 сеансов длительностью 45 минут с 10 утра до 9 вечера.

Также пройдут и квесты. Они начнутся 10 июня. Мероприятия состоятся в 9-и городах РФ: Калининграде, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре. Позже список пополнят Казань, Хабаровск, Краснодар, Курск и Якутск. 

"Выполняя задания в специальном чат-боте, пользователи смогут бесплатно совершить увлекательную прогулку по городу вместе с героями "Союзмультфильма", — рассказали в пресс-службе.

При этом 1 июня стартует ещё одна акция. В течение 88-и дней на ВДНХ в "Союзмультпарке" пройдут показы картин от киностудии.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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