Единственный случай, когда Вицин выпил пиво, хотя для него был приготовлен другой напиток

Вицин вёл здоровый образ жизни, но однажды всё-таки выпил пиво

1:02 Your browser does not support the audio element. Кино

О том, что Георгий Вицин вёл здоровый образ жизни, давно известно. Он был строгим вегетарианцем, йогом и, разумеется, не пил спиртное, но однажды ему всё-таки пришлось сделать исключение.

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В "Кавказской пленнице" есть сцена, в которой Трус, Балбес и Бывалый распивают на улице пиво. Для Юрия Никулина и Евгения Моргунова ничего не стоило выпить настоящее пиво, а для Вицина был приготовлен отвар из шиповника, похожий по цвету на хмельной напиток.

Когда начались съёмки, стало видно, что содержимое в кружке Вицина отличалось от того, что было у его коллег, и всё из-за пены. Отвар шиповника её не давал. Леонид Гайдай попросил Вицина поступиться ради комедии своим принципом и всё-таки сделать несколько глотков ненавистного напитка.

Вицин уступил режиссёру, но потом пожалел об этом из-за плохого самочувствия, ведь его организм совершенно не привык к алкоголю.