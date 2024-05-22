И швец, и жнец, и на дуде игрец: стало известно, кто озвучил всех героев "Бременских музыкантов"

"Бременские музыканты" — любимый многими поколениями зрителей мультфильм о невероятных, полных опасностей и веселья приключениях Трубадура и его друзей: кота, собаки, петуха и осла.
Четверо беззаботных музыкантов путешествуют и поют песни, которые актуальны и по сей день. Иногда они даже совершают подвиги. И всё у них было хорошо, пока во время одного циркового представления Трубадур не влюбился в принцессу.
Создатели мультфильма рассказывали, что все голоса для персонажей были записаны всего за одну ночь. Так получилось, что ансамбль, который должен был участвовать в создании мультфильма, не смог приехать, и большую часть ролей пришлось озвучить Олегу Анофриеву.
Анофриев исполнил голоса всех четырёх Бременских музыкантов и даже атаманши. Когда актёр озвучивал атаманшу по просьбе режиссёра Инессы Ковалевской, он вдохновлялся образом Фаины Раневской.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.