И швец, и жнец, и на дуде игрец: стало известно, кто озвучил всех героев "Бременских музыкантов"

Олег Онуфриев озвучил сразу пять персонажей в мультфильме "Бременские музыканты"

"Бременские музыканты" — любимый многими поколениями зрителей мультфильм о невероятных, полных опасностей и веселья приключениях Трубадура и его друзей: кота, собаки, петуха и осла.

Фото: YouTube канал Музыка на советском телевидении by Скриншот видео YouTube канала Музыка на советском телевидении is licensed under public domain

Четверо беззаботных музыкантов путешествуют и поют песни, которые актуальны и по сей день. Иногда они даже совершают подвиги. И всё у них было хорошо, пока во время одного циркового представления Трубадур не влюбился в принцессу.

Создатели мультфильма рассказывали, что все голоса для персонажей были записаны всего за одну ночь. Так получилось, что ансамбль, который должен был участвовать в создании мультфильма, не смог приехать, и большую часть ролей пришлось озвучить Олегу Анофриеву.

Анофриев исполнил голоса всех четырёх Бременских музыкантов и даже атаманши. Когда актёр озвучивал атаманшу по просьбе режиссёра Инессы Ковалевской, он вдохновлялся образом Фаины Раневской.