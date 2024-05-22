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Интересная болезнь: как в Грузии местные жители лечили Кикабидзе чачей

Данелия рассказывал, что на съёмках "Мимино" в Грузии Кикабидзе спаивали чачей

0:49
Кино

Режиссёр Георгий Данелия вспоминал, что съёмки фильма "Мимино" в Грузии осложнялись тем, что люди со всех окрестностей приезжали, чтобы увидеть любимого грузинского актёра Вахтанга Кикабидзе и угостить его чачей.

Данелия рассказывал, что на съёмках "Мимино" в Грузии Кикабидзе спаивали чачей
Фото: commons.wikimedia.org by Окрас is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Вахтанг не мог им отказать, потому что многие добирались издалека на лошадях, порой путь занимал не одни сутки. Все доводы Кикабидзе о больных сердце или печени не действовали. Деревенские жители уверяли Бубу, так они любя называли артиста, что чача пойдёт ему только на пользу, ведь этот национальный горячительный напиток считается панацеей от всех недугов.

Тогда Кикабидзе пошёл на обман. Он всем говорил, что он лечится от венерического заболевания, и врачи категорически запретили ему пить.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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