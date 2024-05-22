Интересная болезнь: как в Грузии местные жители лечили Кикабидзе чачей

Данелия рассказывал, что на съёмках "Мимино" в Грузии Кикабидзе спаивали чачей

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр Георгий Данелия вспоминал, что съёмки фильма "Мимино" в Грузии осложнялись тем, что люди со всех окрестностей приезжали, чтобы увидеть любимого грузинского актёра Вахтанга Кикабидзе и угостить его чачей.

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Вахтанг не мог им отказать, потому что многие добирались издалека на лошадях, порой путь занимал не одни сутки. Все доводы Кикабидзе о больных сердце или печени не действовали. Деревенские жители уверяли Бубу, так они любя называли артиста, что чача пойдёт ему только на пользу, ведь этот национальный горячительный напиток считается панацеей от всех недугов.

Тогда Кикабидзе пошёл на обман. Он всем говорил, что он лечится от венерического заболевания, и врачи категорически запретили ему пить.