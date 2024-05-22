Водка хорошая была?: стало известно, что пили актёры на съёмках фильма "Особенности национальной рыбалки"

Актёры "Особенностей национальной рыбалки" чуть не отравились палёной водкой

1:03 Your browser does not support the audio element. Кино

Спонсоры фильма "Особенности национальной рыбалки" были поражены, когда узнали, что актёры пили настоящую водку, которую им предоставили вместо реквизитной.

Фото: YouTube канал Андрей Колыбин by Скриншот видео YouTube канала Андрей Колыбин is licensed under public domain

Это один из запоминающихся и неожиданных моментов съёмок культовой комедии. Специально для реквизита спонсоры фильма привезли 30 ящиков водки. Попробовав её актёры обнаружили, что она настоящая. Им ничего не оставалось, как пить этот напиток во время съёмок.

Нюанс заключался в том, что водка была контрафактная. Чудом никто не отравился. Когда спонсоры увидели, что артисты употребляют эту жидкость, они были просто шокированы.

"Мы же палёную специально для съёмок дали! Не думали, что реально пить будете!" — оправдывались они.

На фоне этого курьёза по-другому заиграла сцена из фильма, где один из героев спрашивает: