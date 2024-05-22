Водка хорошая была?: стало известно, что пили актёры на съёмках фильма "Особенности национальной рыбалки"

Спонсоры фильма "Особенности национальной рыбалки" были поражены, когда узнали, что актёры пили настоящую водку, которую им предоставили вместо реквизитной.
Это один из запоминающихся и неожиданных моментов съёмок культовой комедии. Специально для реквизита спонсоры фильма привезли 30 ящиков водки. Попробовав её актёры обнаружили, что она настоящая. Им ничего не оставалось, как пить этот напиток во время съёмок.
Нюанс заключался в том, что водка была контрафактная. Чудом никто не отравился. Когда спонсоры увидели, что артисты употребляют эту жидкость, они были просто шокированы.
"Мы же палёную специально для съёмок дали! Не думали, что реально пить будете!" — оправдывались они.
На фоне этого курьёза по-другому заиграла сцена из фильма, где один из героев спрашивает:
"Водка хорошая была, которую оставили?"
"А какая она еще бывает?!", — ответили ему.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.