Зрители раскритиковали Полину Гагарину за роль в сериале "Красные линии"

Зрители остались недовольны игрой Полины Гагариной в "Красных линиях"

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино

В сериале "Красные линии" помимо прочих актёров снялась Полина Гагарина, что вызвало недоумение у зрителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Feelix m is licensed under Creative Commons CC0 License

Пользователи Сети написали многочисленные комментарии, в которых высказались о посредственной игре Гагариной. Они отметили, что певица сыграла не как профессионал, а как любитель, хотя у Полины и есть актёрское образование. Многие задались вопросом, почему нельзя было взять на эту роль более талантливую актрису.

За свою коллегу заступилась Настасья Самбурская. Она ответила на резкие комментарии о Гагариной не менее резкими словами и дала понять, что мнение зрителей, которым самим нечем похвастаться, неинтересно. Самбурская подчеркнула, что, на её взгляд, Гагарина справилась со своей задачей.

Стоит отметить, что это не первая роль Гагариной в кино. Она уже снималась в ряде российских сериалов.