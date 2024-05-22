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В фильме "Любовь и голуби" есть ещё один персонаж, который, как и Раиса Захаровна, отличается от остальных

В фильме "Любовь и голуби" есть необычные персонажи

Кино

Самый необычный персонаж мелодрамы Владимира Меньшова "Любовь и голуби" — это, безусловно, Раиса Захарова, которую блестяще сыграла Людмила Гурченко. Эксцентричная городская интеллигентка необычно смотрится в фильме о деревенских жителях, однако есть ещё один персонаж, который отличается от остальных.

В фильме "Любовь и голуби" есть необычные персонажи
Фото: flickr.com by Ómar Runólfsson is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Старшая дочь Кузякиных Людка не похожа ни на своих родных, ни на других жителей деревни. Она тихая, молчаливая, избегающая лишних расспросов, хотя в деревне люди простые и любопытные, жаждущие узнать малейшую подробность о жизни соседей.

Людка вернулась в деревню, потому что у неё не складываются отношения с мужем. Любая типично деревенская девушка стала бы громко и напоказ страдать, выболтала бы все свои тайны, и на этот спектакль слетелись бы все жители, однако Людка не такая. Она предпочитает вести себя скромно и интеллигентно.

Причина разлада Людки с мужем остаётся загадкой, однако в одном эпизоде героиня косвенно намекнула на то, что её избранник слишком много пьёт. Это был единственный намёк, прозвучавший из уст героини о своих неприятностях.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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