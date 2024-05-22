В фильме "Любовь и голуби" есть ещё один персонаж, который, как и Раиса Захаровна, отличается от остальных

В фильме "Любовь и голуби" есть необычные персонажи

Самый необычный персонаж мелодрамы Владимира Меньшова "Любовь и голуби" — это, безусловно, Раиса Захарова, которую блестяще сыграла Людмила Гурченко. Эксцентричная городская интеллигентка необычно смотрится в фильме о деревенских жителях, однако есть ещё один персонаж, который отличается от остальных.

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Старшая дочь Кузякиных Людка не похожа ни на своих родных, ни на других жителей деревни. Она тихая, молчаливая, избегающая лишних расспросов, хотя в деревне люди простые и любопытные, жаждущие узнать малейшую подробность о жизни соседей.

Людка вернулась в деревню, потому что у неё не складываются отношения с мужем. Любая типично деревенская девушка стала бы громко и напоказ страдать, выболтала бы все свои тайны, и на этот спектакль слетелись бы все жители, однако Людка не такая. Она предпочитает вести себя скромно и интеллигентно.

Причина разлада Людки с мужем остаётся загадкой, однако в одном эпизоде героиня косвенно намекнула на то, что её избранник слишком много пьёт. Это был единственный намёк, прозвучавший из уст героини о своих неприятностях.