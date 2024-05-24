Фильм, который удостоился больше всего "Золотых малин" с начала вручения антипремии

Этот фильм получил больше всего антипремий "Золотая малина"

0:57 Your browser does not support the audio element. Кино

Премия "Золотая малина" была придумана в качестве пародии на почётный "Оскар". Её выдают за самые худшие достижения в кинематографе.

Фото: commons.wikimedia.org by Jonathan Cardy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Лидером по числу "Золотых малин" является картина Денниса Дугана "Такие разные близнецы". Она получила целых 10 антинаград в 2012 году! К слову, всего у премии есть 11 номинаций. Проект удостоился "Золотых малин" в следующих категориях:

"Худший фильм"

"Худшая мужская роль"

"Худшая женская роль"

"Худшая мужская роль второго плана"

"Худшая женская роль второго плана"

"Худший режиссёр"

"Худший сценарий"

"Худшая экранная пара"

"Худший актёрский ансамбль"

"Худший сиквел, ремейк или плагиат"

По сюжету к семейному мужчине по имени Джек (Адам Сэндлер) на День Благодарения приехала сестра Джилл (Адам Сэндлер). Однако она вовсе не собирается покидать дом своего родственника.