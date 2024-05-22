Гомиашвили страшно обиделся на Гайдая после выхода "12 стульев"

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"12 стульев" поссорили Гайдая и Гомиашвили

1:22
Кино

В мире кино нередко случается так, что режиссёры ссорятся с актёрами во время съёмок или после выхода фильма.

"12 стульев" поссорили Гайдая и Гомиашвили
Фото: pixnio.com by Marius Iordache is licensed under Creative Commons CC0 License

Леонид Гайдай рассматривал многих кандидатов на роль Остапа Бендера в фильм "12 стульев" по роману Ильфа и Петрова. В результате режиссёр решил, что лучшего Бендера, чем Арчил Гомиашвили, просто не найти, но после выхода фильма они поссорились так сильно, что не общались пять лет.

Когда все сцены были отсняты и нужно было озвучивать фильм, Гомиашвили заболел. Гайдай не стал ждать его выздоровления и пригласил на озвучку Юрия Саранцева. В итоге Бендер в фильме заговорил его голосом. Мнения Гомиашвили никто не спрашивал, и он узнал о замене своего голоса уже после выхода фильма.

Ещё позже Гомиашвили узнал о том, что режиссёры не имеют права так поступать без согласия актёров, поэтому Гайдай, по сути, нарушил права Гомиашвили, и тот высказал Леониду Иовичу всё, что о нём думал. Гайдай ответил актёру в не менее резких выражениях, и они на пять лет перестали общаться.

Примирение произошло, когда Гайдай позвонил Гомиашвили и сообщил ему, что в скором времени будет показ фильма "12 стульев" Марка Захарова.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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