Гомиашвили страшно обиделся на Гайдая после выхода "12 стульев"

"12 стульев" поссорили Гайдая и Гомиашвили

1:22 Your browser does not support the audio element. Кино

В мире кино нередко случается так, что режиссёры ссорятся с актёрами во время съёмок или после выхода фильма.

Фото: pixnio.com by Marius Iordache is licensed under Creative Commons CC0 License

Леонид Гайдай рассматривал многих кандидатов на роль Остапа Бендера в фильм "12 стульев" по роману Ильфа и Петрова. В результате режиссёр решил, что лучшего Бендера, чем Арчил Гомиашвили, просто не найти, но после выхода фильма они поссорились так сильно, что не общались пять лет.

Когда все сцены были отсняты и нужно было озвучивать фильм, Гомиашвили заболел. Гайдай не стал ждать его выздоровления и пригласил на озвучку Юрия Саранцева. В итоге Бендер в фильме заговорил его голосом. Мнения Гомиашвили никто не спрашивал, и он узнал о замене своего голоса уже после выхода фильма.

Ещё позже Гомиашвили узнал о том, что режиссёры не имеют права так поступать без согласия актёров, поэтому Гайдай, по сути, нарушил права Гомиашвили, и тот высказал Леониду Иовичу всё, что о нём думал. Гайдай ответил актёру в не менее резких выражениях, и они на пять лет перестали общаться.

Примирение произошло, когда Гайдай позвонил Гомиашвили и сообщил ему, что в скором времени будет показ фильма "12 стульев" Марка Захарова.