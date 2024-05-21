Илана Дылдина призналась, что ей было сложно играть в "Уральских пельменях"

Илана Дылдина заявила, что не подходила для шоу "Уральские пельмени"

0:51 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Илана Дылдина призналась, что не подходила для шоу "Уральские пельмени". Об этом она заявила на YouTube-канале "Andrei Predelin".

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Илана Дылдина рассказала, что сначала играла "совершенно по-другому". Из-за этого она "не вписывалась" в шоу.

"Мне писали, что я не вписываюсь. И действительно, потому что я совершенно по-другому играла, то есть я играла, а они же просто живут свои роли, они по-другому это абсолютно делают", — призналась актриса.

Она также добавила, что является единственной участницей "Уральских пельменей", у которой есть актёрское образование. Поэтому ей приходилось работать над собственной игрой, чтобы соответствовать коллегам.

Ранее Pravda.Ru писала, что Илана Дылдина отказалась от своего псевдонима ради супруга.