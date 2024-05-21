Дональд Трамп планирует подать в суд на авторов фильма "Ученик" из-за сцены насилия

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Дональд Трамп хочет подать в суд на создателей фильма "Ученик"

0:55
Кино

Дональд Трамп планирует подать в суд на создателей фильма "Ученик". Об этом пишет портал "Deadline". 

Дональд Трамп хочет подать в суд на создателей фильма "Ученик"
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Премьера картины состоялась в рамках Каннского кинофестиваля. В ней показали становление экс-президента США. У Дональда Трампа есть претензия к сцене, в которой его герой насилует жену. Представитель предвыборного штаба Стивен Чунг заявил, что это клевета. 

"Мы будем подавать иск, чтобы опровергнуть явно ложные утверждения этих мнимых режиссёров. Этот "фильм" — чистая клевета, он не должен выйти в свет и даже не заслуживает места в отделе DVD-дисков по скидке. Его место — в мусорном баке", — сообщил он.

Первая супруга Дональда Трампа действительно рассказывала о насилии со стороны мужа. Однако в 2015 году она опровергла своё заявление.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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