Матвей Лыков признался, что благодаря жизненному опыту смог успешно сыграть злодея в "Майоре Громе"

Жизненный опыт помог Матвею Лыкову сыграть злодея в "Майоре Громе"

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Матвей Лыков признался, что жизненный опыт и впечатления помогли ему исполнить роль отрицательного персонажа в предстоящем фильме "Майор Гром: Игра". Об этом он рассказал изданию "Комсомольская правда".

Фото: flickr.com by Dennis Jarvis is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Матвей Лыков сообщил, что в картине играет предпринимателя Августа ван дер Хольта. Актёр добавил, что его детство прошло в Санкт-Петербурге в 90-е годы. Этот факт помог ему исполнить роль в фильме "Майор Гром: Игра".

"Исполняя эту роль, я использовал свой жизненный опыт и свои впечатления. Я человек, который вырос в Санкт-Петербурге в 90-е, в спальном районе. Градус опасности был довольно высокий. После этого всё в мире казалось максимально безопасным", — признался Матвей Лыков.

Напомним, что фильм "Майор Гром: Игра" выйдет в широкий прокат 23 мая. По сюжету Игорь Гром снова будет защищать северную столицу России. На этот раз его врагом станет Призрак.