Матвей Лыков признался, что благодаря жизненному опыту смог успешно сыграть злодея в "Майоре Громе"

Актёр Матвей Лыков признался, что жизненный опыт и впечатления помогли ему исполнить роль отрицательного персонажа в предстоящем фильме "Майор Гром: Игра". Об этом он рассказал изданию "Комсомольская правда".
Матвей Лыков сообщил, что в картине играет предпринимателя Августа ван дер Хольта. Актёр добавил, что его детство прошло в Санкт-Петербурге в 90-е годы. Этот факт помог ему исполнить роль в фильме "Майор Гром: Игра".
"Исполняя эту роль, я использовал свой жизненный опыт и свои впечатления. Я человек, который вырос в Санкт-Петербурге в 90-е, в спальном районе. Градус опасности был довольно высокий. После этого всё в мире казалось максимально безопасным", — признался Матвей Лыков.
Напомним, что фильм "Майор Гром: Игра" выйдет в широкий прокат 23 мая. По сюжету Игорь Гром снова будет защищать северную столицу России. На этот раз его врагом станет Призрак.
За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.