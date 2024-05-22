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5 российских актёров, внезапно бросивших рейтинговые фильмы и сериалы

5 российских актёров, не захотевших становиться заложниками одной роли

2:01
Кино

Среди российских артистов есть немало тех, кто прославился после определённого фильма или сериала, однако некоторые исполнители звёздных ролей по разным причинам отказались сниматься в продолжениях этих проектов.

5 российских актёров, не захотевших становиться заложниками одной роли
Фото: commons.wikimedia.org by Alexandr Podgorchuk/Klops.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Сергей Безруков долгое время ассоциировался исключительно с ролью Саши Белого в "Бригаде". Чтобы отделаться от этого образа, Безруков согласился сыграть милиционера в сериале "Участок", однако, когда ему предложили сняться в продолжении, он отказался. Безруков был уверен, что дал своему персонажу всё, а потому эта роль уже исчерпана.

Александр Петров прославился после сериала "Полицейский с Рублёвки". Актёр снялся в нескольких сезонах, после чего удивил съёмочную команду, заявив о своём уходе. Петров объяснил своё решение тем, что ему хотелось бы попробовать свои силы в более серьёзной драматической роли.

Андрей Чернышов не захотел сниматься во втором сезоне сериала "Общая терапия". По слухам, не желая изменять жене, он боролся со своим чувством к коллеге Анне Снаткиной, игравшей в том же сериале, поэтому и решил пожертвовать съёмками ради того, чтобы остаться верным мужем. Сам актёр говорил, что эти слухи не имеют никакого отношения к правде, и объяснял свой уход из сериала тем, что просто не договорился о желаемой сумме гонорара.

Данила Козловский полюбился зрителям после выхода фантастического фильма "Мы из будущего", однако в следующей части вместо него снялся Игорь Петренко. Козловский не стал продолжать свою роль, потому что ему не понравился новый сценарий.

Анатолий Васильев ушёл из сериала "Сваты", огорчив этим своих коллег. Васильев не считал нужным играть героя, над которым без конца насмехаются, к тому же он говорил, что сериал стал хуже после того, как его концепция изменилась.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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