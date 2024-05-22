Слава вскружила им голову: 4 российских актёра, у которых случилась звёздная болезнь

4 российских актёра, которые зазнались после обрушившейся на них славы

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Как известно, не все актёры застрахованы от звёздной болезни. Некоторые из них не справляются с обрушившейся славой и начинают верить в свою уникальность до такой степени, что вредят окружающим, а порой и самим себе.

Фото: esahubble.org by ESA/Hubble & NASA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Никита Кологривый бьёт все рекорды в восхищении самим собой. Он не скрывает, что считает себя лучшим актёром, рядом с которым "отдыхают" даже Александр Абдулов и Иннокентий Смоктуновский. Также Кологривый искренне верит в то, что все девушки должны мечтать о его объятиях. Когда официантка в ресторане отказала Никите в интиме, он был так поражён сопротивлением, что от возмущения покусал девушку.

Михаил Пореченков и Константин Хабенский в жизни очень дружны, к тому же они оба оказались в одинаковой ситуации. Прославившись, оба актёра стали смотреть на окружающих сверху вниз, однако Хабенский вскоре осознал, что не стоит слишком сильно зазнаваться. Пореченков тоже это понял, правда, чуть позже. В преодолении мании величия ему помогла вера в Бога, духовный наставник и мама. По признанию самого Пореченкова, звёздная болезнь чуть не погубила его.

После съёмок в сериале "Дорогая Маша Березина" Анна Чиповская, по её собственным словам, превратилась в невероятную стерву и начала изводить своих близких. Только преподаватели Щукинского училища, куда Чиповская поступила со второго раза, дали понять начинающей актрисе, что она пока ещё никто.