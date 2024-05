Состоялась премьера трейлера летней комедии "Бар МоскваЧики" про московских тусовщиц в Питере

Недавно состоялся премьерный показ трейлера летней комедии под названием "Бар МоскваЧики". В главных ролях снялись Марк Богатырёв, Яна Кошкина и Михаил Тарабукин.

Фото: YouTube канал Central Partnership by Скриншот видео YouTube канала Central Partnership is licensed under public domain