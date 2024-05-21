Состоялась премьера трейлера летней комедии "Бар МоскваЧики" про московских тусовщиц в Питере

Вышел трейлер комедии "Бар МоскваЧики" с Давой и Яной Кошкиной

Недавно состоялся премьерный показ трейлера летней комедии под названием "Бар МоскваЧики". В главных ролях снялись Марк Богатырёв, Яна Кошкина и Михаил Тарабукин.

Фото: YouTube канал Central Partnership by Скриншот видео YouTube канала Central Partnership is licensed under public domain

По сюжету фильма три тусовщицы из Москвы едут в Санкт-Петербург, чтобы весело провести время. Им так понравилось там, что они решили открыть в культурной столице собственный бар. Однако у них не хватает денег на покупку заведения, поэтому они приобретают его в кредит.

Тут то и закручивается невероятный и в то же время весёлый сюжет: вместе с баром они получают в нагрузку парней, живущих по соседству, с которыми их ждут интриги и неприятные сюрпризы в бизнесе. Ну и куда же без романтики, если в одном месте собираются красивые девушки и молодые парни.

Режиссер Антарио Мамедов, известный по таким работам, как "Одна дома" и "Мальдивы подождут" собрал в фильме не только профессиональных актёров, но и звёзд шоу-бизнеса, таких как актёр и музыкант Давид Манукян, актриса Екатерина Шкуро и певица Катя IOWA.

Также в проекте приняли участие Кристина Бабушкина, Иван Пышненко, Роман Юнусов, Денис Косяков, Игорь Ознобихин, Сергей Рост, Михаил Павлик и Дмитрий Пухляш Красилов, для которого эта роль стала последней.