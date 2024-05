Ни дня без подвига: вышел тизер новой серии мультфильма "Три богатыря"

Летом в кинотеатрах выйдет новый выпуск мультипликационной франшизы "Три богатыря" под названием "Ни дня без подвигов" в формате мультипликационного альманаха из трёх независимых сюжетных линий.

Фото: YouTube канал Три богатыря by Скриншот видео YouTube канала Три богатыря is licensed under public domain