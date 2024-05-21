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Ни дня без подвига: вышел тизер новой серии мультфильма "Три богатыря"

Летом выйдет специальный выпуск франшизы "Три богатыря"

Кино

Летом в кинотеатрах выйдет новый выпуск мультипликационной франшизы "Три богатыря" под названием "Ни дня без подвигов" в формате мультипликационного альманаха из трёх независимых сюжетных линий.

Летом выйдет специальный выпуск франшизы "Три богатыря"
Фото: YouTube канал Три богатыря by Скриншот видео YouTube канала Три богатыря is licensed under public domain

Поклонники уже увидели тизер-трейлер альманаха, который выйдет в российский прокат 20 июня. На этот раз богатыри каждый день совершают подвиги: расследуют похищение княжеской короны, спасают друзей из волшебного мира снов, а также сталкиваются в эпической битве умов с конём Юлием и Алёшей.

Продюсер студии "Мельница" Сергей Сельянов отметил, что студия постоянно работает над новыми проектами: сразу после окончания работы над одним мультфильмом создатели начинают трудиться над следующим. Именно такой подход позволяет студии быть постоянно загруженной и регулярно выпускать новинки.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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