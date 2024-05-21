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Стало известно, куда пропал актёр Фёдор Стуков, сыгравший в детстве Тома Сойера

Стало известно, куда пропал актёр Фёдор Стуков

1:24
Кино

Имя Фёдора Стукова в первую очередь ассоциируется с советской экранизацией произведения Марка Твена о Томе Сойере. Рыжеволосый Федя прекрасно воплотил образ задорного и бойкого мальчишки, рвущегося навстречу приключениям.

Стало известно, куда пропал актёр Фёдор Стуков
Фото: commons.wikimedia.org by Kileyco17 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Помимо роли в "Приключениях Тома Сойера и Гекльберри Финна", Стуков снялся в фильмах Никиты Михалкова "Родня" и "Несколько дней из жизни Обломова", картине !Остров сокровищ", а также в киножурнале "Ералаш". Были у Стукова и другие роли, однако сейчас он уже не снимается в кино, хотя получил актёрское образование.

В 2016 году Стуков стал креативным продюсером СТС и продолжает им работать до сих пор. В 2023 году он стал режиссёром сериала "Бэби-тур".

Несмотря на то что сейчас Стуков стал уже больше режиссёром, чем актёром, он не утратил актёрских навыков и не исключает, что когда-нибудь вернётся в профессию, однако для этого нужно, чтобы он получил действительно интересное предложение.

Что касается личной жизни Стукова, то и в ней у него полный порядок. Его жена — продюсер Екатерина Стукова. Фёдор называет её своей правой рукой и говорит, что для него самое главное — чтобы рядом был близкий человек, который его понимает. Этим человеком и стала для него Екатерина.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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