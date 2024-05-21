Не ради искусства: Никита Кологривый назвал два фактора, ради которых он стал актёром

Никита Кологривый стал актёром не ради искусства

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Никита Кологривый не стесняется высказывать своё мнение, чего бы оно ни касалось. Так, он в открытую критикует легендарных советских актёров, например, Иннокентия Смоктуновского и Александра Абдулова. Теперь Кологривый честно признался, с какой целью он стал актёром.

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Кологривый сказал, что его в первую очередь интересовали слава и деньги, ради них он и выбрал актёрскую профессию. Он не посчитал нужным притворяться, будто его интересует искусство.

"Безусловно, слава и деньги — это первое. Меня даже спрашивали, когда я поступал: "А зачем ты приехал из Новосибирска сюда?" Я отвечал: "Конечно, за славой, я хочу быть знаменитым, хочу быть на экранах в главных ролях". Я этого хотел. А многие говорят: "Нет, мне слава не нужна, я про искусство". Я не про искусство. Я не про это, вот честно", — поделился Кологривый в программе "Однажды" на НТВ.

Актёр чувствует себя уверенно на кастингах. Он сомневается в таланте не только советских актёров, но и своих современных коллег, и всегда уверен, что режиссёры будут выбирать именно его.