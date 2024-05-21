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Поклонники Саши Петрова волнуются за его кошелёк: жена актёра стала всё чаще щеголять в дорогих нарядах

Поклонники Петрова заметили, что его жена стала всё чаще появляться в дорогих нарядах

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Кино

Саша Петров не раз говорил множество слов о том, как он счастлив с Викторией Петровой, на которой он женился прошлой осенью. Поклонники заметили, что в последнее время она стала всё чаще выходить в свет в дорогих нарядах.

Поклонники Петрова заметили, что его жена стала всё чаще появляться в дорогих нарядах
Фото: commons.wikimedia.org by --Kürschner (talk) is licensed under Creative Commons CC0 License

Во внешности Виктории произошли заметные перемены. Постепенно она стала превращаться в светскую львицу, и в Сети стали обсуждать, что она завладела кошельком Петрова и тратит все его деньги на красивую и модную одежду.

Авторы комментариев волнуются за банковский счёт Петрова. Они уверены, что у актёра могут закончиться средства, если аппетиты его жены будут расти не по дням, а по часам.

Впрочем, сам Петров не переживает по этому поводу. Он с удовольствием балует любимую жену, а что касается денег, то даже если они закончатся, он всегда их снова заработает.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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