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Пугающая закономерность: вещи Мэрилин Монро приносят несчастья своим новым владельцам

Вещи Мэрилин Монро приносят несчастья своим новым владельцам

1:34
Кино

Мэрилин Монро всегда была и остаётся популярнейшей актрисой мирового кинематографа. Её вещи до сих пор активно распродаются на аукционах, но некоторые случаи доказывают, насколько несчастной была знаменитая блондинка. Её вещи как будто хранят в себе энергию несчастья актрисы и делают несчастными тех, кто их приобретает.

Вещи Мэрилин Монро приносят несчастья своим новым владельцам
Фото: commons.wikimedia.org by Bessi is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В 1999 году Мэрайя Кэри купила белоснежный рояль Монро, и с этого момента у певицы начала рушиться жизнь. У неё случился нервный срыв, ей поставили диагноз "биполярное расстройство второго типа", а также сингл Loverboy провалился, хотя до этого Кэри имела большой успех. Ей пришлось перепробовать разные методы лечения, но спасло только одно: избавление от рокового рояля.

В 2007 году американский дизайнер Томми Хилфигер купил джинсы Мэрилин Монро и подарил их Бритни Спирс, которая очень восхищается звездой комедии "В джазе только девушки". Спирс обрадовалась подарку, но в её жизни начали случаться бесконечные скандалы, от которых она до сих пор не до конца пришла в себя.

Также на аукционе было продано платье с цветочным принтом, в котором Монро была в фильме "Что-то должно случиться". Имя новой владелицы платья неизвестно, однако поклонники уверены, что несчастья коснулись и её, тем более сама Монро надевала этот предмет гардероба в особенно тяжёлый период своей жизни.

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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