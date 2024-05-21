Николас Кейдж неспроста сыграл в "Герое наших снов": в жизни он обращается за помощью к сновидениям в работе над ролями

Николас Кейдж обращается за помощью к сновидениям в работе над ролями

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Николас Кейдж сыграл в комедии "Герой наших снов". По сюжету профессор, живущий заурядной жизнью, внезапно начинает сниться всем подряд, даже тем, кто с ним не знаком. После этого он становится знаменитым, но вскоре понимает, что не рад этому обстоятельству.

Фото: flickr.com by Denali National Park and Preserve is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Кейдж неспроста сыграл в этой комедии: в жизни он придаёт огромное значение снам. Они помогают ему в работе над ролями.

Несмотря на свой талант, Кейдж не всегда сразу находит нужный образ. Иногда он долго и мучительно размышляет над ролью, но сны всё расставляют на свои места.