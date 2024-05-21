Николас Кейдж неспроста сыграл в "Герое наших снов": в жизни он обращается за помощью к сновидениям в работе над ролями

Николас Кейдж сыграл в комедии "Герой наших снов". По сюжету профессор, живущий заурядной жизнью, внезапно начинает сниться всем подряд, даже тем, кто с ним не знаком. После этого он становится знаменитым, но вскоре понимает, что не рад этому обстоятельству.
Кейдж неспроста сыграл в этой комедии: в жизни он придаёт огромное значение снам. Они помогают ему в работе над ролями.
Несмотря на свой талант, Кейдж не всегда сразу находит нужный образ. Иногда он долго и мучительно размышляет над ролью, но сны всё расставляют на свои места.
"Я бываю в стрессе из-за того, что не знаю, как играть сцену, не могу найти зацепку, и когда иду спать, во сне прошу одарить меня прозрением. И мне бывает достаточно тех осколков, оставшихся в памяти, чтобы применить их", — признался актёр.
За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.