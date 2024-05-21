Убили басмачи: как Ромм наказал Николая Крючкова, приходившего на съёмки в пьяном виде

Не секрет, что многие артисты увлекаются выпивкой. Так, в Туркмении, во время съёмок фильма "Тринадцать" (1936), Николай Крючков, который играл одну из главных ролей, начал позволять себе употреблять спиртные напитки.
Это вызывало недовольство режиссёра Михаила Ромма, который пригрозил исключить актёра из фильма. Крючков знал, что фильм создаётся по личному указанию Сталина, и поэтому ответил режиссёру:
"Не получится. Полфильма уже снято, кем вы меня замените?"
Ромм ничего не сказал на это, но когда Крючков в очередной раз явился на съёмки в нетрезвом состоянии, режиссёр неожиданно скомандовал:
"Падай на песок!", — крикнул он Крючкову и актёр испуганно упал на землю, - "Всё, можешь ехать домой".
Крючков не понял, почему режиссёр так поступил, и спросил, почему.
"Мы сняли, как тебя убивают басмачи. Больше ты нам не нужен", — ответил Ромм.
Таким образом, персонаж Крючкова исчез из фильма, оставшись только в начальном кадре, а режиссер наказал распоясавшегося актёра.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.