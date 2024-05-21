Убили басмачи: как Ромм наказал Николая Крючкова, приходившего на съёмки в пьяном виде

Ромм "убил" персонажа Крючкова за пьянство на съёмках в Туркмении

1:10 Your browser does not support the audio element. Кино

Не секрет, что многие артисты увлекаются выпивкой. Так, в Туркмении, во время съёмок фильма "Тринадцать" (1936), Николай Крючков, который играл одну из главных ролей, начал позволять себе употреблять спиртные напитки.

Фото: kino-teatr.ru by Мосфильм is licensed under public domain

Это вызывало недовольство режиссёра Михаила Ромма, который пригрозил исключить актёра из фильма. Крючков знал, что фильм создаётся по личному указанию Сталина, и поэтому ответил режиссёру:

"Не получится. Полфильма уже снято, кем вы меня замените?"

Ромм ничего не сказал на это, но когда Крючков в очередной раз явился на съёмки в нетрезвом состоянии, режиссёр неожиданно скомандовал:

"Падай на песок!", — крикнул он Крючкову и актёр испуганно упал на землю, - "Всё, можешь ехать домой".

Крючков не понял, почему режиссёр так поступил, и спросил, почему.

"Мы сняли, как тебя убивают басмачи. Больше ты нам не нужен", — ответил Ромм.

Таким образом, персонаж Крючкова исчез из фильма, оставшись только в начальном кадре, а режиссер наказал распоясавшегося актёра.