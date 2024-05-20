Зрители аплодировали фильму "Горизонты" на Каннском фестивале в течение 10-и минут

Кевин Костнер расплакался из-за показа "Горизонтов" на Каннском фестивале

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Актёр и режиссёр Кевин Костнер расплакался после показа его картины "Горизонты" на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает издание "People".

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Зрители аплодировали Кевину Костнеру на протяжении 10-и минут. После этого он извинился за реакцию присутствующих.

"Простите, что вам пришлось так долго аплодировать, чтобы я понял, что пора произносить речь", — пошутил актёр и режиссёр.

Он также назвал демонстрацию фильма особенной, так как вместе с ним на мероприятии присутствовали 5 его детей: Энни, Кейден, Грейс, Лили и Хейс. Кроме того, актёр и режиссёр заявил, что успешный показ "Горизонтов" является важным событием не только для него, но и съёмочной группы, а также людей, которые в него поверили.

Ранее Pravda.Ru писала, что Кевин Костнер является самым кассовым актёром вестернов.