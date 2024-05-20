Актёр Иван Колесников сравнил Париж с Москвой и заявил, что в столице Франции много сумасшедших

Актёр Иван Колесников рассказал, что видел много сумасшедших в Париже

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Актёр Иван Колесников сравнил Москву с Парижем. По его мнению, в Москве люди соблюдают чистоту и правила этикета, в отличие от жителей столицы Франции, но это не единственное, что отметил Колесников в пользу Москвы.

Фото: commons.wikimedia.org by Moyan Brenn is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам знаменитости, Париж — место, где обитает огромное количество городских сумасшедших.

"Количество сумасшедших на квадратный метр в Москве гораздо меньше, чем в том же Париже", — заявил Колесников в интервью "Москвич Mag".

Также он с теплотой признался, что Москва — его родной город не только по месту рождения, но и по духу. У Колесникова очень многое связано с Москвой, и она стала неотъемлемой частью его жизни.