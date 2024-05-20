Пропавшего актёра Андрея Светлова нашли в Подмосковье

Пропавший актёр Андрей Светлов вернулся домой

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Актёра сериала "Папины дочки" Андрея Светлова обнаружили на стройке в Подмосковье, пишет агентство Регнум со ссылкой на слова матери Татьяны.

Фото: wikimapia by Remigiusz Józefowicz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Poland license

Женщина сообщила, что Андрей Светлов уже находится дома, с ним всё в порядке. Он задержался на объекте в Климовске, поскольку нужно было закончить работы.

"Но сообщить об этом мне у него не было возможности, потому что телефона у него сейчас нет. Его телефоны украли", — заявила Татьяна.

Она также поблагодарила людей, которые искали её сына.

Напомним, что Татьяна обратилась в полицию 14 мая. Она рассказала, что Андрей Светлов ушёл из дома 12 числа и не вернулся.