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Пропавшего актёра Андрея Светлова нашли в Подмосковье

Пропавший актёр Андрей Светлов вернулся домой

0:45
Кино

Актёра сериала "Папины дочки" Андрея Светлова обнаружили на стройке в Подмосковье, пишет агентство Регнум со ссылкой на слова матери Татьяны.

Пропавший актёр Андрей Светлов вернулся домой
Фото: wikimapia by Remigiusz Józefowicz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Poland license

Женщина сообщила, что Андрей Светлов уже находится дома, с ним всё в порядке. Он задержался на объекте в Климовске, поскольку нужно было закончить работы. 

"Но сообщить об этом мне у него не было возможности, потому что телефона у него сейчас нет. Его телефоны украли", — заявила Татьяна.

Она также поблагодарила людей, которые искали её сына.

Напомним, что Татьяна обратилась в полицию 14 мая. Она рассказала, что Андрей Светлов ушёл из дома 12 числа и не вернулся.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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