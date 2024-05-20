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Материальное положение Андрея Золотарёва не сильно изменилось после выхода "Слова пацана"

Сценарист Андрей Золотарёв признался, что не разбогател после выхода "Слова пацана"

1:12
Кино

Сценарист сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Андрей Золотарёв признался, что не стал богатым после выхода ленты. Об этом он заявил изданию "БИЗНЕС Online".

Сценарист Андрей Золотарёв признался, что не разбогател после выхода "Слова пацана"
Фото: pixabay.com by QuinceMedia is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Андрей Золотарёв сообщил, что у него есть только машина и офис. Он также выразил надежду, что если бы имел другую профессию, то стал богаче.

"Ну Porsche у меня был и до "Слова пацана". Виллы нет. Один Porsche, но я бомжара, у меня даже квартиры нет. Я москвич, но при этом у меня есть только офис. Квартиру я снимаю, у меня нет жилья своего. Но я не то чтобы супербогатый чувак, я же сценарист, понимаете, если бы был режиссёром, актёром или продюсером", — заявил Андрей Золотарёв.

При этом сценарист добавил, что при желании смог бы стать богатым. Однако он не хочет делать свою работу некачественно.

"Ведь правило следующее: обычно чем интереснее проект, тем меньше тебе за него заплатят", — сказал сценарист.

Ранее Андрей Золотарёв сообщил, что написание сценария для "Слова пацана" заняло 3 года.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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