Необычная причина, по которой в "Семнадцати мгновениях весны" не показывают руки Тихонова и Евстигнеева

В "Семнадцати мгновениях весны" нельзя было показывать руки Тихонова

1:06 Your browser does not support the audio element. Кино

"Семнадцать мгновений весны" — легендарный многосерийный фильм о приключениях советского разведчика Штирлица. Лента запомнилась зрителям интересным сюжетом и блестящей игрой актёров.

Фото: commons.wikimedia.org by Ирина Гайворонская is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Сложно представить, что в "Семнадцати мгновениях весны" ни разу не показали крупным планом руки Вячеслава Тихонова. Вместо его рук были сняты руки художника Феликса Ростоцкого.

Создатели фильма неслучайно пошли на такой ход. Это пришлось сделать из-за татуировки Тихонова, которую он сделал в юности. Имя "Слава" не удалось замаскировать даже толстым слоем грима. Разумеется, руки советского разведчика не могли так выглядеть, поэтому пришлось искать дублёра для таких сцен.

Тихонов был не единственным актёром из "Семнадцати мгновений", чьи руки так же "подменил" Ростоцкий. Руки художника показали вместо рук Евгения Евстигнеева в эпизоде, когда его персонаж писал шифровки. Причина была в том, что Ростоцкий писал более красивым почерком.