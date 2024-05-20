Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пенсионные накопления и покупка авто: сколько времени требуется российским пенсионера
Radar: у Кейт Миддлтон поражены кожа и костный мозг после курса химиотерапии
Индия нарастила импорт алмазов из России
Кае Каллас не терпится устроить союзникам по НАТО "критические дни"
В ГеоХи РАН просчитали версию эволюции Луны из в 10 раз меньшего зародыша
В Казани суд рассматривает дело топ-менеджеров "Росгосстраха", укравших 25 миллионов
Искусство расслабляться: спортивная рыбалка
Певец Агутин пошутил о возможном разводе с Варум после совместного шоппинга
Владимир Путин направил соболезнования аятолле Хаменеи в связи с гибелью Раиси
Необычная причина, по которой в "Семнадцати мгновениях весны" не показывают руки Тихонова и Евстигнеева

В "Семнадцати мгновениях весны" нельзя было показывать руки Тихонова

1:06
Кино

"Семнадцать мгновений весны" — легендарный многосерийный фильм о приключениях советского разведчика Штирлица. Лента запомнилась зрителям интересным сюжетом и блестящей игрой актёров.

В "Семнадцати мгновениях весны" нельзя было показывать руки Тихонова
Фото: commons.wikimedia.org by Ирина Гайворонская is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Сложно представить, что в "Семнадцати мгновениях весны" ни разу не показали крупным планом руки Вячеслава Тихонова. Вместо его рук были сняты руки художника Феликса Ростоцкого.

Создатели фильма неслучайно пошли на такой ход. Это пришлось сделать из-за татуировки Тихонова, которую он сделал в юности. Имя "Слава" не удалось замаскировать даже толстым слоем грима. Разумеется, руки советского разведчика не могли так выглядеть, поэтому пришлось искать дублёра для таких сцен.

Тихонов был не единственным актёром из "Семнадцати мгновений", чьи руки так же "подменил" Ростоцкий. Руки художника показали вместо рук Евгения Евстигнеева в эпизоде, когда его персонаж писал шифровки. Причина была в том, что Ростоцкий писал более красивым почерком.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Разгневанные фанаты покинули концерт Сердючки в Киеве

На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.

Концерт Верки Сердючки в Киеве: скандал из-за старых хитов на русском
Обновлённая ракета Х-101 с двойной боеголовкой уничтожит всё
Двойной "подарок" для Западной Украины. Российская ракета Х-101 получила вторую боеголовку
Обгон патрульной машины: когда это законно и как избежать неприятностей
Пару минут и лопата снова острая: этот дедовский метод поможет наточить инструмент — он восходит к временам кузнецов
По оценкам, Зеленский не соберёт и 100 тысяч по жёсткому закону о мобилизации Любовь Степушова "Просроченность" Зеленского на ход спецоперации не повлияет Дмитрий Плотников
Оперная певица Анна Нетребко показала интерьер своей квартиры в стиле "цыганский шик"
Если затупился секатор после обрезки винограда: вот что поможет вернуть ему первозданный вид
Выяснившие пол ребёнка Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес раскрыли, кого ждали
Выяснившие пол ребёнка Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес раскрыли, кого ждали
Последние материалы
Никотиновая кислота: для чего она нужна коже и насколько эффективна для роста волос
По оценкам, Зеленский не соберёт и 100 тысяч по жёсткому закону о мобилизации
Юморист Ефим Шифрин пристыдил певицу Мадонну за внешний вид
Прилучный и Зепюр после возвращения с Сейшел появились на публике
Певица Бритни Спирс в красном платье заставила поклонников переживать
Турция хочет стать главным газовым хабом
Тревел-блогер пожаловалась на "токсичных русских", живущих за границей
Как ЧВК "Вагнер" изменила ход СВО: итоги освобождения Артёмовска год спустя
В "Бедной Саше" снялись актёры, посидевшие в тюрьме
Стойкое снижение настроения и отсутствие концентрации — это симптомы депрессии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников