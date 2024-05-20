Хлеб без соли доедают: Собчак рассказала, как живут в США российские актёры

Ксения Собчак поделилась кадрами с вечеринки, состоявшейся после показа фильма Кирилла Серебренникова на Каннском кинофестивале.
"А а это — after party фильма "Limonov”. Увиделась со многими любимыми мною людьми. Кузнецов, Бурковский — все активно снимаются на западе и прекрасно себя ощущают. Никакой вот этой темы "они уехали и (нецензурно) без соли доедают". Не надейтесь", — подписала Собчак совместные снимки с уехавшими актерами.
Однако кружок иммигрантов, который собирается на заграничных площадках, по их же признаниям не так уж интересен западной аудитории. Главных ролей им там не предлагают. Играют русских персонажей, а чаще всего подвизаются на театральных подмостках. Даже в фильме Серебренникова в основном заняты иностранные артисты.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.