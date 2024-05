Про Россию с любовью: Собчак поделилась впечатлениями о фильме "Лимонов, баллада об Эдичке"

Ксения Собчак поделилась в личном блоге кадрами с премьеры фильма "Лимонов, баллада об Эдичке" в Каннах. По словам знаменитости, картина была встречена долгими овациями.

