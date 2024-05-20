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Про Россию с любовью: Собчак поделилась впечатлениями о фильме "Лимонов, баллада об Эдичке"

Ксения Собчак заявила, что "Лимонов, баллада об Эдичке" — лучший фильм Кирилла Серебр

Кино

Ксения Собчак поделилась в личном блоге кадрами с премьеры фильма "Лимонов, баллада об Эдичке" в Каннах. По словам знаменитости, картина была встречена долгими овациями.

Ксения Собчак заявила, что "Лимонов, баллада об Эдичке" — лучший фильм Кирилла Серебр
Фото: YouTube канал Осторожно: Собчак by Скриншот видео YouTube канала Осторожно: Собчак is licensed under public domain

"Лечу на премьеру фильма к одному русскому режиссёру. Лимонов форева", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Ксения выложила в свой блог несколько кадров из фильма. Она отметила, что Чулпан Хаматова в этой картине напоминает ей Юлию Навальную. В целом, по ее мнению, фильм не пытается быть "политическим", он сложный, как и сам Эдуард Лимонов. При этом последние годы жизни политика даны титрами. Они просто сообщают, что он поддержал Крым и Донбасс в 2014 году. По ее словам, это и хорошо, потому что фильм больше для западной публики.

"Много про Россию сделано с большой любовью — менты, просящие автограф, прежде чем выпустить Лимонова на свободу — это же very Russian way. Как и бесплатный газ "у бати" и советские газеты, которые никогда не врут".

Собчак выложила видео с речью Кирилла Серебренникова. Вопреки традиции фестиваля, взявший слово после показа режиссер, в соответствии с повесткой, долго говорил о насилии и его природе.

Ксения призналась, что получила огромное удовольствие от фильма и гордится успехом Кирилла Серебренникова в Каннах.

"На мой скромный взгляд, лучший фильм Кирилла Серебренникова", — заявила Собчак.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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